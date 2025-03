O mês de abril começa influenciado por dois eclipses que aconteceram em março: o primeiro um eclipse lunar no dia 14 em Virgem e o segundo um solar no dia 29 em Carneiro. Por seis meses continuamos impactados pelas mudanças trazidas por esses eclipses, portanto, fiquem atentos à área da sua vida que está sendo influenciada por eles e espere por mudanças importantes e divisoras de águas no setor.

Vénus e Mercúrio retrógrados já estão unidos em Peixes e, muito próximos de Saturno nos remetem a repensar algumas relações pessoais ou de trabalho. Em Peixes, nos tornamos mais compassivos, empáticos e flexíveis e, por isso, devemos estar atentos aos limites que devem ser criados em algumas situações. No dia 7 de abril, Mercúrio retoma o movimento direto em Peixes mas, como sempre digo, é melhor esperar o planeta acelerar o seu ritmo para voltarmos a assinar documentos importantes ou comprar aparelhos que estão relacionados à comunicação e ao movimento. No dia 13 de abril, é a vez de Vénus retomar o seu movimento direto e o ano, finalmente, começa num ritmo natural, sem nenhum planeta em retrogradação.

Neptuno já está em Carneiro e permanece nesse signo, neste ano, até o fim de outubro, voltando a Carneiro, definitivamente, em 27 de janeiro de 2026. Neptuno é um planeta transpessoal, portanto, ele age na nossa vida pessoal, mas, principalmente na coletiva. Carneiro é o primeiro signo do zodíaco e está relacionado com a nossa identidade, portanto, vamos sentir-nos próximos 7 meses, uma espécie de dissolução do nosso ego, uma sensação de fechamento de ciclo e término de uma identidade que já não faz mais sentido manter. Começamos um profundo processo de mudança interior.

No dia 12, a Lua continua o seu ciclo, entra na fase Cheia em Balança em oposição a Neptuno e a Quíron, indicando um período de finalizações e conclusões que envolvem relacionamentos. Estaremos todos mais sensíveis e teremos uma oportunidade de cura de feridas ainda não cicatrizadas em relacionamentos do passado. É um período para deixar para trás dores antigas e nos abrirmos para novas relações sem o peso de frustrações do passado.

No dia 16, Mercúrio entra em Carneiro e, imediatamente, se une a Neptuno e abrimos uma porta para o mundo invisível. A sensibilidade dá um salto e devemos nos preparar para o aumento da intuição e insights poderosos. Unimos razão e emoção naturalmente, mas podemos sentir uma forte dificuldade de usar a razão para decisões na vida prática. É um período ainda de adaptação com Neptuno em Carneiro e quando Mercúrio entra nesse signo, podemos ter uma percepção maior do que essa mudança significa.

Na madrugada do dia 18, Marte, no seu movimento direto, entra novamente em Leão, e recebe a pressão de Plutão, indicando um período de muita intensidade. Plutão e Marte encontram-se novamente num tenso aspecto e devemos acionar o nosso “modo paciência”, diante de acontecimentos que, provavelmente, trarão à tona o que há de pior em nós. Coletivamente, algo mais sério pode acontecer, como a possibilidade de algumas mortes de pessoas de poder e pontos de guerras que se tornam ainda mais sanguinárias. É uma tristeza perceber que o ser humano não mudou absolutamente nada moral e espiritualmente.

No dia 19, o Sol começa a caminhar através de Touro, e tornamo-nos mais voltados para as questões práticas da vida, especialmente as que envolvem dinheiro. No momento que entra nesse signo, recebe a tensão de Plutão em Aquário e de Marte em Leão, deixando o astral muito pesado por alguns dias. Acordos e negociações relacionados à paz entre países em guerra podem ser burlados. Sentimo-nos mais intensos, raivosos, insatisfeitos e podemos perder o controle com muita facilidade; os nossos nervos estarão à flor da pele. O humor pode não estar dos melhores nos 5 dias consecutivos. É um tempo de transformações e novos direcionamentos. Devemos meditar e aprofundarmo-nos em nós, em busca de um lugar interior de paz.

No dia 27, uma tensa lunação começa. Sol e Lua aos 07 graus de Touro recebem um tenso aspecto de Marte em Leão e de Plutão em Aquário potencializando ainda mais as densas energias de abril. Podemos esperar por semanas difíceis no âmbito pessoal e coletivo e devemos nos preparar psíquica e emocionalmente para dias de muitas mudanças. Os ânimos aumentam e as brigas e discussões, especialmente brigas pelo poder aumentam consideravelmente. Procure cuidar de si mesmo e dos seus nesses dias de tensão. Oração e meditação nunca é demais em tempos como esses.

No dia 30, Vénus deixa Peixes e começa a caminhar através de Carneiro, une-se a Neptuno e entramos num espaço interior mais espiritual, mais sensível e romântico. Devemos tomar cuidados redobrados com idealizações, enganos e ilusões, especialmente nos novos relacionamentos, que podem acontecer com mais facilidade. O amor ganha espaços mais largos dentro de nós e conseguimos expressar o melhor em nós.