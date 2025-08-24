Morreu o ator Jerry Adler, que dava vida a Hesh Rabkin em 'Os Sopranos'. Tinha 96 anos.

A notícia foi confirmada pela família. "Jerry Adler morreu a 23 de agosto de 2025, aos 96 anos. Nascido a 4 de fevereiro de 1929, Jerry viva em Nova Iorque", pode ler-se no obituário, como cita a People.

O amigo do artista, Frank J. Reilly, também confirmou a notícia publicamente através da rede social X (antigo Twitter), onde lhe prestou uma homenagem.

"O grande ator, o meu amigo Jerry Adler, morreu hoje aos 96 anos. Vocês conhecem-no pelos seus icónicos papéis, graças a muitas das suas participações especiais. Nada mau para um homem que só começou a atuar aos 65 anos", escreveu, juntando ainda um conjunto de imagens de Jerry.

Jerry Adler estreou-se no pequeno ecrã aos 62 anos, na série 'Brooklyn Bridge', de 1991. Dois anos depois, o ator conseguiu o primeiro papel importante, no filme 'Manhattan Murder Mystery', de Woody Allen, de 1993.

No anos 90 contou com outros projetos como 'Alright Already' e 'Hudson Street'. Mas foi no final da década que fez o papel de destaque na série 'Os Sopranos', da HBO, onde interpretou o agiota Herman (mais conhecido como Hesh) Rabkin, um conselheiro de confiança de Tony Soprano (personagem principal interpretada pelo falecido ator James Gandolfini).

De recordar que no passado mês de maio também morreu um ator que fez parte do elenco de 'Os Sopranos', Charley Scalies.