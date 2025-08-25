O ator Luís Lucas morreu este domingo, 24 de agosto, aos 73 anos, tal como anunciou o colega e amigo Diogo Infante nas redes sociais.
E sabe-se agora a causa da morte do ator, segundo o que avançou o jornal Público.
De acordo com a publicação, o artista sofreu um enfarte do qual não conseguiu recuperar e morreu no Hospital de Santa Marta em Lisboa.
Ao Notícias ao Minuto, José Raposo reagiu à partida do colega.
"Era um grande ator - e isso todos nós sabemos - com um currículo impressionante. O Luís passou por todos os teatro, grupos de teatro portugueses e fez cinema com os grande realizadores, a começar pelo Manoel de Oliveira", começou por revelar.
"Para além de tudo isso, era uma uma pessoa que eu diria limpíssima. Ele era uma pessoa muito bonita por dentro e por fora. Mas como ser humano, as pessoas que não o conheceram não têm noção da dimensão humana que o Luís tinha", continuou.
José Raposo deixou ainda os maiores elogios ao amigo.
"Era o colega mais generoso do mundo e amigo. Era muito fácil ser-se amigo dele, acho que ele era amigo do meio artístico todo, era muito, muito carinhoso... Um ser humano extraordinário", concluiu.
As reações à morte de Luís Lucas, um ator querido por todos
Foram várias as reações de colegas e amigos à partida inesperada do ator. Nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens.
Gonçalo Diniz fez questão de deixar umas palavras de apreço ao artista.
"Querido 'PAI'. A nossa jornada não acaba aqui. Obrigado por todos os momentos incríveis que passamos. As gargalhadas e amor a transbordar cada vez que estivemos juntos é o que vou guardar. Segue em paz querido amigo. Já nos encontramos. Love you", escreveu Gonçalo Diniz.
Rita Salema também não esqueceu o colega e amigo.
"Meu amor querido, estava tão feliz por ir fazer teatro contigo. Hoje acordo com esta notícia da tua precoce partida, sem avisar ninguém. Vamos juntar-nos hoje e brindar ao homem generoso , colega e amigo que sempre foste. Amo-te sempre", revelou a atriz.
Luísa Ortigoso, Maria Henrique, Patrícia Tavares, Marcantonio Del Carlo, Alexandra Lencastre, entre outros, fizeram questão de homenagear Luís Lucas nas redes sociais.
