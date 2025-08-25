O ator Luís Lucas morreu este domingo, 24 de agosto, aos 73 anos, tal como anunciou o colega e amigo Diogo Infante nas redes sociais.

E sabe-se agora a causa da morte do ator, segundo o que avançou o jornal Público.

De acordo com a publicação, o artista sofreu um enfarte do qual não conseguiu recuperar e morreu no Hospital de Santa Marta em Lisboa.

Ao Notícias ao Minuto, José Raposo reagiu à partida do colega.

"Era um grande ator - e isso todos nós sabemos - com um currículo impressionante. O Luís passou por todos os teatro, grupos de teatro portugueses e fez cinema com os grande realizadores, a começar pelo Manoel de Oliveira", começou por revelar.

"Para além de tudo isso, era uma uma pessoa que eu diria limpíssima. Ele era uma pessoa muito bonita por dentro e por fora. Mas como ser humano, as pessoas que não o conheceram não têm noção da dimensão humana que o Luís tinha", continuou.

José Raposo deixou ainda os maiores elogios ao amigo.

"Era o colega mais generoso do mundo e amigo. Era muito fácil ser-se amigo dele, acho que ele era amigo do meio artístico todo, era muito, muito carinhoso... Um ser humano extraordinário", concluiu.