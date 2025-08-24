Foi na manhã deste domingo que a classe artística nacional ficou em choque com a notícia da morte de Luís Lucas.

A informação foi adiantada numa publicação que Diogo Infante fez na sua página de Instagram, seguindo-se depois as várias manifestações.

O ator era um dos membros dos órgãos sociais da Casa do Artista, que tem neste momento José Raposo como presidente. Aliás, José Raposo confirmou a partida do colega e amigo ao Notícias ao Minuto.

Entretanto, nas páginas que a Casa do Artista tem nas redes sociais foi feita uma publicação em memória de Luís Lucas.

"Partiu o ator Luís Lucas, deixando um legado inestimável nas áreas do teatro, do cinema e da televisão em Portugal com uma carreira de mais de quatro décadas.

Era membro dos Órgãos Sociais da Casa do Artista, tendo integrado diferentes Direções da Casa. E um dos nossos associados mais antigos.

No teatro, destaque para a sua ação enquanto membro fundador do grupo Comuna – Teatro de Pesquisa. Trabalhou também com diversas companhias como a Cornucópia, Cómicos, Teatro da Graça, entre muitas outras.

Na sétima arte, integrou algumas das obras mais significativas do cinema português como Alexandre e Rosa (1978), Passagem ou Meio Caminho (1980), Dina e Django (1981), Rita (1981), Ninguém Duas Vezes (1984), Le Soulier de Satin (1985), Um Adeus Português (1985), O Bobo (1987), Tempos Difíceis (1988), Non ou a Vã Glória de Mandar (1990), A Idade Maior (1991), Aqui na Terra (1993), Longe da Vista (1998), Camarate (2001), A Passagem da Noite (2002), Dot.com (2007), Sombras Brancas (2023) ou O Vento Assobiando nas Gruas (2023).

Na televisão, participou em séries e telenovelas como Duarte & Companhia (década de 1980), Médico de Família, Jornalistas, Ganância, Liberdade 21, Perfeito Coração, Equador, O Beijo do Escorpião ou Coração d’Ouro.

Na dobragem e locução, foi a voz de múltiplos projetos de animação, séries e publicidade.

Perdemos uma figura ímpar da cena artística nacional, um colega dedicado e generoso, um amigo e um entusiasta desta Casa.

Até sempre, Luís Lucas."

