Foi transmitida esta quinta-feira, dia 28 de agosto, na SIC, uma entrevista que Júlia Pinheiro fez à mãe da primeira vítima do 'Serial Killer do Algarve', conversa que a apresentadora confessou ter sido "uma das mais difíceis que teve nos últimos tempos".

Tatiana Mestre foi brutalmente assassinada há sete anos, em 2018, tendo sido o seu corpo encontrado carbonizado - e com diversos sinais de tortura - dentro do próprio carro.

José Mascarenhas, principal suspeito do crime (que se encontra detido por tráfico de drogas), foi levado a tribunal um mês depois da morte, tendo sido condenado a 12 de anos prisão. Contudo, após recorrer da sentença ao Tribunal da Relação, acabou por ser absolvido, uma vez que as provas que existiam contra ele não foram consideradas sólidas pelo juiz.

O mesmo homem é agora considerado suspeito de mais dois homicídios: o de Josielly Rodrigues, mulher brasileira cujo corpo foi encontrado queimado junto ao em São Marcos da Serra e de Sandra Andrade, motorista de TVD, que foi encontrada sem vida, esquartejada, dentro de uma mala de viagem, em Almancil.

Depois de ouvir o testemunho tocante de Antónia Pinela, mãe de Tatiana Mestre, visivelmente emocionada, Júlia Pinheiro deixou as seguintes palavras:

"Aguardemos pelas notícias que vêm aí sobre este último homicídio e tudo aquilo que ainda pode desencadear o que se ouvir nesta sala de tribunal.

Este testemunho que ouvimos hoje da Antónia é o país real e às vezes não queremos olhar para ele. Cuidado. Atenção. Protejam-se. O perigo anda mesmo por aí, por vezes.

Despeço-me. Com um bocadinho assim de emoção, tem de ser. Estou mesmo tocada por aquilo que ouvi".

Tatiana Mestre tinha 29 anos quando foi assassinada, deixando órfãos dois filhos menores, de seis e 10 anos à época. A mãe da vítima nota que conhecia o suspeito de vista, no sentido em que este vivia muito próximo da sua casa e que a filha foi vista com ele entre amigos, nunca suspeitando que corria perigo.

"Quero ouvir a versão dele pelos outros crimes que cometeu. A explicação do porquê ter feito mal à minha filha", realçou Antónia, notando que, até hoje, não percebe a razão que levou a suspeito a praticar um crime tão hediondo com a filha.

Esta afirmou que quer marcar presença no julgamento de José Mascarenhas pelos outros dois homicídios, uma vez que faltou ao da filha, depois da data do mesmo lhe ter sido ocultado pelos familiares.

