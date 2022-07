O Herpes Zoster, ou Zona, é uma infeção causada pela reativação do vírus varicella zoster, o mesmo que desencadeia a varicela.

Apesar de toda a população estar sujeita ao desenvolvimento desta doença, estima-se que mais de 90% das pessoas com idade superior a 50 anos tenham este vírus latente no seu sistema neurológico, que pode ser reativado em cerca de 30% dos adultos que já estiveram infetados com varicela em algum momento da sua vida, ocorrendo geralmente com o avançar da idade ou em casos de doentes imunossuprimidos, devido ao enfraquecimento do sistema imunitário.

Normalmente, a Zona manifesta-se por lesões cutâneas muito dolorosas e pruriginosas, que se desenvolvem num dos lados do corpo, principalmente na região do tórax e da barriga. Podem, também, ser afetadas outras partes do corpo, como olhos e rosto. Mesmo depois da erupção cutânea estar resolvida, os doentes podem ter nevralgia pós-herpética (NPH), uma das principais e mais graves complicações associadas à Zona.

Atualmente, não existe um tratamento capaz de erradicar este vírus. Contudo, existem formas de prevenção que incluem medidas de proteção e diminuição do contágio e outras, que devem ser consideradas para evitar a ativação do vírus:

Evitar a exposição ao sol: Segundo dados de estudos de Taiwan e Austrália, o alto índice de raios ultravioleta (UV) está correlacionado com a incidência de Zona ao longo do tempo e com um maior risco da doença nos homens. A reação cutânea associada a uma exposição solar prolongada, sobretudo sem proteção, pode despoletar ou intensificar as erupções na pele, uma vez que os raios UV a ressecam, tornando-a mais vulnerável e suprimindo a resposta imunitária. Controlar o stress: O stress pode deixar o nosso sistema imunitário fragilizado, o que dificulta a ação das células de defesa do nosso organismo (linfócitos) no combate a vírus e bactérias. É recomendado aliviar o stress através de atividades relaxantes ou de lazer, como praticar exercício físico, meditação ou aproveitar para passar momentos com a sua família e amigos. Dormir bem: Dormir pouco ou ter um sono com pouca qualidade é um dos fatores que contribui para o surgimento de Zona. O ideal é dormir, pelo menos, 8 horas diárias para repor as energias gastas ao longo do dia e evitar que os níveis de imunidade baixem. Manter uma alimentação rica em frutas e vegetais: É importante evitar alimentos ricos em açúcar, pois aumentam os radicais livres e são responsáveis pela inflamação do organismo, gerando um stress oxidativo que pode favorecer o aparecimento de doenças autoimunes e degenerativas.

Além dos cuidados recomendados, é importante estar atento a sintomas, como formigueiro ou dormência a nível dorsal ou no tronco; ardor; prurido; dor; manchas avermelhadas e pequenas bolhas que contêm um líquido transparente. Em caso de dúvida ou para mais informações, consulte o seu médico.