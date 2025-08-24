Assim que foi tornada pública a notícia da morte de Luís Lucas, vários colegas e amigos do meio artístico fizeram questão de lhe prestar uma homenagem nas redes sociais.

Rita Salema foi das primeiras a reagir à partida do artista, que tinha 73 anos.

"Meu amor querido, estava tão feliz por ir fazer teatro contigo. Hoje acordo com esta notícia da tua precoce partida, sem avisar ninguém. Vamos juntar-nos hoje e brindar ao homem generoso , colega e amigo que sempre foste. Amo-te sempre", disse Rita Salema numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Luísa Ortigoso também não tardou a recorrer à mesma rede social para lamentar a partida de Luís Lucas. "Querido e doce Luís! Que notícia triste... Não há palavras para a tua inesperada partida... vais fazer muita falta..."

Também Maria Henrique deixou uma mensagem na sua página: "Partiu o ator Luís Lucas… Ainda tinhas muitas coisas para fazer. Obrigada por tudo Luís."

De recordar que foi Diogo Infante quem partilhou publicamente, através das redes sociais, a notícia da morte de Luís Lucas.

Momentos depois, a Academia Portuguesa de Cinema também informou sobre a partida do artista pela mesma via, destacando o seu percurso.

Luís Lucas "formou-se no Conservatório Nacional e foi um dos membros fundadores do grupo Comuna - Teatro de Pesquisa, tendo trabalhado também com companhias como a Cornucópia, Cómicos, Teatro da Graça, entre outros".

No cinema, o ator somou vários trabalhos como 'Alexandre e Rosa' (1978), 'Passagem ou Meio Caminho' (1980), 'Dina e Django' (1981), 'Rita' (1981), 'Ninguém Duas Vezes' (1984), 'Le Soulier de Satin' (1985), 'Um Adeus Português' (1985), 'O Bobo' (1987), 'Tempos Difíceis' (1988), 'Non ou a Vã Glória de Mandar' (1990), 'A Idade Maior' (1991), 'Aqui na Terra' (1993), 'Longe da Vista' (1998), 'Camarate' (2001), 'A Passagem da Noite' (2002), 'Dot.com' (2007), 'Sombras Brancas' (2023) ou 'O Vento Assobiando nas Gruas' (2023).

Também foi uma presença marcante na televisão, tendo integrado o elenco de projetos como 'Médico de Família', 'Jornalistas', 'Ganância', 'Liberdade 21', 'Perfeito Coração', 'Equador', 'O Beijo do Escorpião' ou 'Coração d’Ouro'. Além isso, de recordar ainda, foi quem narrou a série 'Conta-me Como Foi', da RTP.