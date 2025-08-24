Apesar de os filhos de Jon Bon Jovi (Stephanie, Jesse, Jake e Romeo) já estarem crescidos, há agora novamente uma criança que vai correr pela casa. O cantor foi avô pela primeira vez recentemente, quando o filho Jake e a mulher do mesmo, a atriz Millie Bobby Brown, deram as boas-vindas à primeira filha, uma menina, através de um processo de adoção.

Apesar da fama, Jon Bon Jovi e a mulher, Dorothea Bongiovi, sempre tentaram proporcionar aos filhos uma vida "normal", e provavelmente será o que tentará fazer com a netinha.

O cantor de 'Livin' on a Prayer' quis sempre mostrar aos filhos o valor do trabalho. "Se eles virem a minha ética de trabalho... Trabalho duro em tudo o que faço, seja na equipa de futebol, no trabalho filantrópico ou na produção de discos", partilhou com o The Sunday Times em 2007.

Apesar da maioria dos filhos de Bon Jovi já terem saído de casa, quando o mundo atravessou a pandemia da Covid-19 a família juntou-se debaixo do mesmo teto. Uma fase que o artista adorou viver.

"Passámos mais tempo na nossa casa [em Nova Jersey] do que em mais de uma década", comentou em conversa com a People. "O nosso foco foi sempre a família em primeiro lugar e garantir que todos estivessem bem", acrescentou Dorothea.

Mas afinal, quem são os filhos de Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi? A mais velha é Stephanie Rose

Jon Bon Jovi e a mulher Dorothea Bongiovi estão casados desde 1989 e foram pais pela primeira vez, de Stephanie Rose Bongiovi, no dia 31 de maio de 1993, em Nova Jersey.

O nascimento de Stephanie, que agora tem 32 anos, foi o primeiro amor do casal e a 'luz' na vida do mesmo. Aliás, o cantor até chegou a escrever o tema 'I've Got the Girl' em homenagem à filha.

Quando tinha sete anos, Stephanie surgiu a dançar a sua música pela primeira vez com o pai em palco. E cerca de 16 anos depois, quando a filha tinha 23 anos, o cantor surpreendeu os fãs com a nova visita de Stephanie em palco, em Las Vegas, em fevereiro de 2017. Juntos dançaram novamente 'I've Got the Girl'.

"Todas as pessoas têm uma menina na vida. A filha, a namorada, a mulher, a mãe - tudo passa tão rápido. E elas começam como bebé e o futuro parece brilhante. E eu compus esta música para aquela bebé, que agora já não é tão bebé assim", disse na altura antes de a filha entrar em palco. Veja abaixo:

Mas nem sempre foi um mar de rosas com Stephanie. Em 2012, a filha do artista esteve hospitalizada aparentemente devido a uma overdose de drogas. Após o incidente, Bon Jovi disse à Associated Press que estava "confiante" de que a filha ficaria bem.

Neste momento, Stephanie trabalha na televisão (atrás das câmaras) e fez uma rara aparição pública com a mãe e o pai na cerimónia de prémios da MusiCares, em fevereiro de 2024.

Jesse Bongiovi é o segundo filho de Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi

Foi no dia 19 de fevereiro de 1995 que a família do músico voltou a crescer, quando nasceu o segundo filho, Jesse Bongiovi, em Los Angeles.

Jesse Bongiovi formou-se na Universidade de Notre Dame, onde estudou ciência política. Em abril de 2018, o cantor e o filho lançaram uma marca de vinho rosé, a Hampton Water. A mesma conquistou logo o sucesso e até foi nomeada de melhor vinho rosé de 2018 pela Wine Spectator.

No final de julho de 2022, Jesse pediu a namorada, Jesse Light, em casamento depois de terem começado a namorar em 2018. O casamento aconteceu no dia 7 de maio de 2024, em Las Vegas, na mesma capela onde Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi trocaram os votos em 1989.

Jake Hurley Bongiovi é o terceiro filho de Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi

No dia 7 de maio de 2002, Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi deram as boas-vindas ao terceiro filho, Jake Hurley Bongiovi, que nasceu em Palm Beach, Flórida.

Jake Hurley Bongiovi estudou na Pennington High School, em Nova Jersey, e em 2020 entrou para a Universidade de Syracuse.

Em maio de 2024, Jake casou-se com a atriz Millie Bobby Brown numa cerimónia "discreta" e apenas com a presença de familiar mais próximos. O casal está junto desde 2021 e tinha ficado noivo em abril de 2023.

Agora, em agosto deste ano, Jake e Millie anunciaram uma grande novidade. O casal adotou uma menina.