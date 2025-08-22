A cantora Jessie J, de 37 anos, está a enfrentar um cancro da mama. Depois de se ter submetido a uma cirurgia e das complicações da mesma, a artista deu uma entrevista ao podcast 'Great Company' com Jamie Laing, onde falou sobre de como o seu estado de saúde está a afetar a relação com o filho Sky, de apenas dois anos.

"Ontem chorei. Sinto que não posso ser mãe do meu filho como quero e sinto falta dele. Sinto como se o cancro me tivesse roubado as memórias com o meu filho.

Qualquer pessoa com uma criança pequena sabe que elas mudam muito neste espaço de tempo. Piscas o olho e ele já está a falar", confessou a artista britânica.

Jessie J referiu ainda que sente que "a vida é muito curta" e que isso fez com que tenha traçado objetivos para o futuro.

Como foi saber do diagnóstico?

A cantora de 'Price Tag' confessou que ficou muito abalada no momento em que soube que tinha cancro da mama.

"Quando me contaram, eu simplesmente comecei a chorar. Os médicos disseram que provavelmente era apenas um quisto, então não fiquei muito preocupada. [...] Fiquei tão ocupada com o trabalho depois do diagnóstico que acho que não processei bem as coisas".

"Houve momentos em que pensei: 'Isto vai dar errado e eu vou morrer'", referiu.

Foi no passado dia 3 de junho que Jessie J revelou ao mundo que tinha sido diagnosticada com cancro da mama.

"[...] Antes do lançamento de 'No Secrets', fui diagnosticada com cancro de mama em estágio inicial. O cancro é sempre horrível, mas estou a focar-me na palavra 'precoce'", confessou, afirmando que fez vários exames durante este período.