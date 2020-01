1. Álcool

O álcool é uma faca de dois gumes. Pequenas quantidades de álcool podem realmente baixar a pressão arterial, mas beber muito álcool pode aumentá-la e até provocar hipertensão, mesmo em pessoas que bebem apenas de vez em quando mas em grandes quantidades, revelou um estudo de 1991 publicado na revista Hypertension.

2. Batatas fritas

São tipicamente preparadas em óleos repletos de ácidos gordos hidrogenados (gorduras trans), que quando consumidos em excesso podem provocar obesidade e doença cardíaca. Por outro lado, geralmente são servidas carregadas de sal, outro alimento perigoso para a pressão arterial.

3. Açúcares refinados

Os açúcares refinados contribuem para a deposição de gordura no corpo, o que aumenta a propensão para a obesidade, que já de si é um fator preponderante no aumento da pressão arterial. E também os açúcares aumentam a pressão arterial, particularmente em pessoas com excesso de peso, de acordo com um estudo de 2014 publicado no Open Heart, uma revista do grupo BMJ.

4. Sal

Tal como o açúcar, está em milhares de alimentos, sobretudo nos processados. Presuntos curados, produtos congelados e enlatados podem conter grandes quantidades de sal. O sódio presente no sal possui a particularidade de se associar à água, provocando o aumento do volume de sangue circulante, o que em pessoas com alguma predisposição pode ser suficiente para o aumento dos valores da pressão arterial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não devemos ingerir mais de cinco gramas de sal por dia. Por vezes, um único produto enlatado duplica essa quantidade.