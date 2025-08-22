O futebolista David Luiz, de 38 anos, e antigo jogador do Benfica, está a ser acusado de ter traído a noiva, Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas: Mallie e Ayla.

Foi a própria amante que contou tudo ao portal Léo Dias, em exclusivo, mostrando as mensagens que os dois trocaram nas redes sociais.

Karol Cavalcante revelou como tudo começou ao meio de comunicação.

"Ele seguiu-me no Instagram em julho deste ano. [...] Começamos a conversar, e com o passar dos dias, a troca de mensagens foi ficando cada vez mais constante. Aos poucos foi surgindo uma conexão entre nós", confessou.

De seguida, Karol decidiu viajar para a cidade onde David estava a morar, Fortaleza, para se encontrarem pessoalmente.

"Eu sou do interior, e em determinado momento viajei para Fortaleza para encontrá-lo pessoalmente. Após o encontro, continuámos a falar pelo Instagram".

Comportamentos agressivos da parte do jogador?

Alguns comportamentos da parte do futebolista não terão agradado Karol, levando a que esta interrompesse a relação.

"Num momento, ele chegou a sugerir fazer um trisal com uma amiga, mas eu não me quis me envolver nisso", começou por contar.

Para além disso, revela a mulher, David Luiz mostrou-se "meio agressivo".

"Comecei a perceber que ele tinha atitudes meio agressivas comigo e isso deixou-me insegura e preocupada. Ele sempre dava a entender que podia fazer algo comigo", o que fez com que partilhasse esta relação com pessoas próximas.

"Eu tenho prints de todas as conversas e interações que tivemos, para ter provas do que realmente aconteceu", revela a mulher.

David Luís está noivo

O jogador, que atualmente joga no Pafos FC, um clube de futebol cipriota de Pafos, no Chipre, está noivo de Bruna Loureiro com quem tem duas filhas e com quem começou a namorar em 2016. Os dois conheceram-se nas férias do desportista no Brasil e no ano seguinte assumiram publicamente o namoro.

Em 2019, David pediu a namorada em casamento, um momento que foi vivido com as pessoas mais próximas.

A reação de David Luíz a toda esta polémica

Os empresários do jogador reagiram ao Portal Léo Dias onde afirmaram que David Luís recebeu fotos íntimas da parte de Karol antes dos dois terem sequer uma conversa. Confirmaram que o jogador falou com a mulher em questão mas que não tiveram nenhum encontro pessoal.

As outras alegadas traições da parte do jogador

Esta já não é a primeira vez que o nome do atleta é envolvido em escândalos de traições.

Em abril de 2023, Júlia Calsing, uma modelo da plataforma Onlyfans, partilhou uma foto nas redes sociais onde mostrava um bilhete de futebol oferecido por ele. David negou e referiu que tinha sido o seu irmão a fazer esse gesto.

Mais tarde, Júlia Calsing confirmou que os dois já se tinham encontrado pessoalmente.