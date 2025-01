No Hyatt Regency Lisboa, o amor é celebrado em qualquer dia do mês de fevereiro, com experiências desenhadas para criar memórias inesquecíveis. Inspirado pelo encanto do filme To Rome, with Love, o hotel convida casais a desfrutarem de momentos que combinam o charme de Lisboa com o conforto e a sofisticação do espaço.

“A Postcard from Lisbon”

Para os casais que desejam uma escapada romântica, o pacote “A Postcard from Lisbon” inclui uma estadia com vista privilegiada para o Rio Tejo e os jardins de Belém. O quarto será decorado com pétalas de rosa e contará com mimos como uma tábua de morangos com chocolate e dois red velvet em forma de coração.

A experiência inclui ainda estacionamento gratuito, acesso à área termal do Spa Serenity e duas bebidas no bar ICON, onde os casais podem desfrutar de uma vista única sobre Lisboa. O pacote está disponível a partir de 325 euros e inclui também late check-out, para prolongar o momento de relaxamento e romance.

“Chapters of Romance”

Para quem procura uma experiência mais luxuosa, o pacote “Chapters of Romance” acrescenta à oferta anterior uma massagem Abhyanga para duas pessoas, proporcionando uma oportunidade de relaxamento a dois. Este pacote está disponível a partir de 530€.

“Letters on the Table”

No restaurante Viseversa, o Hyatt Regency Lisboa propõe o pacote “Letters on the Table”, uma experiência gastronómica especial inspirada por mensagens românticas do filme. O menu exclusivo é harmonizado com vinhos selecionados, acompanhado de um welcome drink com Veuve Clicquot rosé.

O jantar será acompanhado de música e entretenimento, criando um ambiente perfeito para a celebração. Esta experiência está disponível por 80€ por pessoa e inclui ainda postais temáticos como recordação.

Música, animação e cocktails no ICON

Durante todo o mês de fevereiro, o bar ICON promete momentos de diversão e romantismo com o cocktail exclusivo Sunset Story, disponível por 15€. O espaço será palco de festas diárias, com um DJ residente das 17h00 às 24h00.

A entrada custa 25€, valor consumível, e para uma experiência mais exclusiva, é possível reservar uma mesa por 150€, que inclui uma garrafa de Veuve Clicquot.

Para mais informações consulte o website do Hyatt Regency Lisboa.