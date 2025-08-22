Bruno de Carvalho tem passado muito tempo com as filhas mais novas, Diana e Leonor, tal como tem mostrado aos seguidores das redes sociais.

Na sua casa tem um divisão muito própria, intitulada de 'man cave' (caverna do homem, em tradução literal, mas que significa um espaço feito exclusivamente para a diversão), que fez questão de partilhar com os fãs.

E é aqui que ficamos a ver um verdadeiro 'templo' ao clube do seu coração: o Sporting. "Man Cave, as minhas regras. Noite louca na divisão mais 'in' da nossa casa! Eu e as princesas não queríamos sair de lá!", escreveu o antigo dirigente leonino.

O que podemos ver na 'Man Cave' de Bruno de Carvalho?

O ex-participante do 'Big Brother Verão' tem as paredes da divisão recheadas de camisolas, cachecóis, galhardetes, quadros, relógios, pratos, molduras, uma estátua de um leão, medalhas, copos, garrafas, peluches, apitos e livros.

Mas há mais. Podemos ver ainda uma mini taça, recortes de jornal, um taco de hóquei, uma tarja de campeão de hóquei, jogos de setas, uma televisão, uma foto emoldurada ao lado de Cristiano Ronaldo e uma camisola personalizada assinada por Pelé.

Para além disso ainda tem um orgão, uma bateria e uma máquina de jogos.

Recorde-se que Bruno de Carvalho foi presidente do Sporting entre março de 2013 e junho de 2018, ano em que foi destituído por uma votação na Assembleia Geral do clube.

Fãs rendidos ao espólio do ex-presidente

Foram vários os comentários deixados pelos seguidores de Bruno de Carvalho que se mostraram admirados pela dimensão da coleção.

"Que coleção incrível! Adoro! Saudações leoninas"; "Está aí um museu lindo do nosso Sporting"; "Que privilégio as meninas estarem no Museu onde o pai é autor de memórias inesquecíveis"; "Que lindo o espaço"; "Que sala linda, para uma Sportinguista ferrenha como eu, é de fazer inveja" e ainda "Que maravilha", fizeram questão de escrever os fãs impressionados com o espólio do antigo presidente.

Bruno de Carvalho e a sua (polémica) participação no 'Big Brother Verão'

Bruno de Carvalho foi um dos concorrentes de 'Big Brother Verão' mas acabou por ser expulso no passado dia 11 de agosto depois de ter dado um pontapé a Afonso Leitão.