Pierce Brosnan contou com uma companhia muito especial na estreia do filme 'O Clube do Crime das Quintas-Feiras', na passada quinta-feira, 21 de agosto.
O ator, de 71 anos, levou a sua neta, Isabella Smith, e o seu filho, Dylan Brosnan.
A jovem, de 26 anos, foi muito elegante ao usar um vestido roxo de veludo com um decote halter e sem costas. Como acessórios, Isabella levou uma clutch com brilhantes. O cabelo foi preso e a maquilhagem natural.
Já o ex-agente 007 resolveu ir todo da mesma cor. Brosnan usou um fato, camisa e gravata num tom castanho. O filho, de 29 anos, foi com cores neutras: um fato cinzento, uma camisa branca com riscas e uma gravata bordô.
Quem é a neta de Pierce Brosnan, Isabella Smith?
A mãe da jovem, Charlotte, era filha adotiva de Pierce, e morreu de cancro no ovário em 2013 com apenas 41 anos. Charlotte era filha biológica da primeira mulher do ator, Cassandra Harris, que também já morreu e com a mesma doença.
O protagonista de James Bond adotou Charlotte e o seu irmão Christopher, de 52 anos, após a morte do pai biológico, Dermot Harris, em 1986.
Charlotte sempre o viu como um pai e até ficou com o seu apelido. Com Alex Smith, Charlotte teve dois filhos: Isabella e Lucas.
Num evento em 2024, Pierce Brosnan falou sobre a doença que levou duas das pessoas mais especiais para si.
"Segurei a mão generosa, forte e linda da minha primeira esposa, Cassie, quando o cancro do ovário tirou a sua vida muito cedo. No ano passado, segurei a mão da minha filha engraçada e maravilhosa, Charlotte, antes que ela também morresse dessa doença miserável e hereditária", referiu o artista.
Para além de Charlotte e Dylan Brosnan, Pierce é ainda pai de Paris Brosnan, Sean Brosnan e Chris Brosnan. Já netos o artista tem quatro: Isabella, Christopher e ainda Marley May Cassandra e Jaxxon Elijah Brosnan.
Qual é a história do novo filme de Pierce Brosnan?
A nova produção do ator é adaptada de um livro de mistério e crime de Richard Osman. A película conta a história de quatro amigos num lar que se reúnem para investigar homicídios que não tiveram solução.
O filme é realizado por Chris Columbus e conta com a participação de Helen Mirren, Ben Kingsley e Celia Imrie.
