Jodie Foster não passou despercebida na 'Breakthrough Prize Ceremony', em Santa Monica, no fim de semana, mas isto por causa da sua companhia.

Para surpresa de todos, o filho mais novo, Kit, de 23 anos, fez uma rara aparição pública e posou com a mãe na passadeira vermelha do evento.

No que ao look diz respeito, Jodie Foster escolheu um vestido branco, sem mangas, e Kit estava com um fato, camisa branca e uma gravata borboleta com bolinhas.

De referir que Kit e o irmão mais velho, Charlie, de 26 anos, estiveram maioritariamente longe dos holofotes - uma escolha de Jodie e da 'ex' Cydney Bernard, lembra a revista Hello!. O ex-casal separou-se em 2008 e a atriz casou-se depois com fotógrafa Alexandra Hedison.

