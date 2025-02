Jodie Foster foi aos SAG Awards na melhor companhia possível.

A atriz levou o filho mais velho, Charlie, de 26 anos, e juntos posaram na passadeira vermelho do evento.

Apesar de ser bastante discreta ao que à vida privada diz respeito, a artista fez questão de ir acompanhada pelo jovem já que estava nomeada para o prémio de Melhor Atriz em Minissérie pelo seu papel em 'True Detective', que acabou por não ganhar.

Charlie não é o único filho de Jodie. Do seu casamento com Cydney Bernard, que terminou em 2008, tem ainda Christopher, atualmente com 23 anos.

Veja as imagens na galeria.

