David Foster escreveu músicas para a nova comédia da Broadway e, como seria de esperar, não faltou à estreia. Mas não foi sozinho.

O artista contou com o apoio da família na estreia de 'BOOP! The Musical', que decorreu no sábado, dia 5 de abril, no Broadhurst Theatre, em Nova Iorque.

David Foster teve a seu lado a mulher, Katharine McPhee , com quem se casou em 2019, as filhas Amy S. Foster, de 51 anos, Sara Foster, de 43, e Erin Foster, de 40, e ainda a neta.

O artista, recorde-se, é ainda pai das filhas Allison Jones e Jordan Foster e do filho Rennie.

