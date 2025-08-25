Blake Lively está de parabéns esta segunda-feira, 25 de agosto. A atriz, que tem sido associada a muitas polémicas recentemente, completa 38 voltas ao sol.
Blake Ellender Brown, assim é o seu verdadeiro nome, nasceu em Tarzana, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América e é a mais nova de cinco irmãos. O apelido artístico que adotou é o nome de solteira da sua mãe, Elaine Lively.
Começou a ir para as aulas de representação dos pais desde cedo, o que a ajudou a ter mais confiança na sua carreira de atriz.
Como começou a carreira de Blake Lively?
A artista iniciou a sua carreira com apenas 11 anos ao aparecer no filme 'Sandman', realizado pelo seu pai, Ernie Lively.
Por insistência da família, a atriz começou a fazer alguns castings tendo conseguido o primeiro grande papel no filme de 2005, 'Quatro Amigas e um Par de Calças' onde contracenou com America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel. Três anos mais tarde voltou a participar na sequela da película o que lhe valeu uma nomeação para os prémios Teen Choice Awards.
Em 2006 entrou no filme 'Admitido' e ainda no filme de terror 'Siga o Mestre'.
2007: O ano em que tudo mudou na carreira de Blake Lively
Foi em 2007, quando tinha 20 anos, que entrou na série de grande sucesso 'Gossip Girl' onde interpretou um dos principais papéis: Serena van der Woodsen. A partir daí abriram-se várias portas na vida da atriz.
'Elvis e Anabelle: O Despertar de Um Amor'; 'New York, I Love You'; 'A cidade', 'Green Lantern - Lanterna Verde'; 'A idade de Adaline'; 'Café Society'; 'Um Pequeno Favor' e 'Águas Perigosas' são alguns dos mais famosos filmes em que entrou.
E o amor?
Blake namorou com o ator e amigo de infância Kelly Blatz entre 2004 a 2007. E foi nesse ano que começou a relação com o colega de 'Gossip Girl' Penn Badgley, amor que terminou em 2010.
Durante as gravações de 'Green Lantern - Lanterna Verde' conheceu o atual marido Ryan Reynolds com quem tem quatro filhos. Os dois casaram em setembro de 2012 numa cerimónia íntima na cidade de Mount Pleasant no estado da Carolina do Sul.
Dois anos depois o casal foi pai pela primeira vez de uma menina chamada James Reynolds Lively. Em 2016 deu à luz a sua segunda filha, Inez e em outubro de 2019 teve a terceira bebé com o marido: Betty. Olin, o quarto filho do casal, nasceu em fevereiro de 2023.
Veja as melhores fotos da atriz na nossa galeria.
As polémicas na carreira de Blake Lively
Foi depois de estrear o filme 'Isto Acaba Aqui' que começaram os rumores de um ambiente tóxico nas gravações. De um lado estava a atriz e do outro o realizador e ator da película, Justin Baldoni.
Em dezembro de 2024 Blake processou o colega por assédio sexual e difamação. O realizador respondeu às acusações, acusando-a também de difamação e exigindo a quantia de 400 milhões de dólares. Baldoni acabou por perder já que não existiam provas suficientes.
O julgamento do processo de Blake contra Justin está marcado para o próximo dia 9 de março de 2026.
