Nick Jonas contou com a presença da mulher, Priyanka Chopra, na estreia de 'The Last Five Years', na Broadway, no domingo, dia 6 de abril, na cidade de Nova Iorque.

O cantor e ator foi apoiado pela companheira num dia importante. O artista integra o elenco do musical que conta ainda com Adrienne Warren.

De acordo com a People, o casal foi fotografado na passadeira vermelha do Hudson Theatre, onde 'The Last Five Years' está em cartaz até 22 de junho.

Veja na galeria algumas imagens da estreia.

