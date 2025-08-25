Kina foi expulsa este domingo do 'Big Brother Verão' e marcou presença no programa 'Dois às 10' para falar sobre o seu percurso. A estilista, de 62 anos, comentou a polémica frase que disse dirigida a Catarina Miranda.

Joaquina Branco, mais conhecida como Kina, foi a concorrente expulsa da última gala do 'Big Brother Verão' este domingo, 24 de agosto. A estilista conseguiu apenas 17% dos votos contra os 27% de Afonso Leitão e os 56% de Viriato Quintela. Por isso mesmo, Kina marcou presença no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira onde, com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, conversou sobre o seu percurso no programa. A polémica frase de Kina dirigida a Catarina Miranda Depois de rever as principais discussões que teve na casa, Kina fez questão de responder a Cristina Ferreira: "Fui sempre a reação, nunca fui eu que comecei", garantiu. Nas imagens, Kina e Catarina Miranda trocam várias acusações e até Afonso Leitão está metido ao barulho. "Os dois são horríveis juntos. Ela é pior, o Afonso consegue ser melhor pessoa, está a fazer o jogo dele". Mas a grande polémica foi quando a estilista, de 62 anos, disse, numa discussão com Catarina Miranda e Afonso Leitão: "Eu tenho filhos porque não os abortei, dei a minha vida por eles". Ficou no ar a dúvida se Kina estava a mandar alguma indireta a Catarina já que esta já admitiu publicamente que já tinha feito um aborto. Porém, Kina nega que tenha sido para a colega, garante que estava a falar de si e da sua vida e que foi uma reação ao que Catarina lhe tinha dito: "Você com a sua idade, ter família e ter filhos e estar a chamar às outras filhos da ****".

A justificação de Kina perante a polémica frase

"Tenho pena que isto tenha acontecido [...] Houve uma dinâmica em que falámos dos momentos importantes da nossa vida. [...] E ela contou que fez um aborto, eu não me lembro se o teve naturalmente ou se o fez mas isso para mim não tem importância. Eu lamento imenso".

[...] Disse isso porque quando fiquei grávida os meus filhos eram para abortar. Disse isso para mostrar a importância dos meus filhos para mim. É uma coincidência. Quando ela fala nos meus filhos eu vejo aquilo como um ataque. Como uma mãe leoa que sou, eu defendo os meus filhos", revelou Kina.

Veja aqui a entrevista de Kina.

A curva da vida de Ana Duarte

A gala deste domingo também ficou marcada pela curva da vida de Ana Duarte. A cantora falou sobre o divórcio com o jogador de futsal Ricardinho onde revelou que ficou sem nada.

"O dia do divórcio foi muito difícil porque descobri realidades que me passavam ao lado. Eu tinha o pai da minha filha num pedestal. Foi um choque. Foi aqui que apanhei a minha depressão a sério. Não conseguia comer, cuidar da minha filha, foi muito duro.

Foi um divórcio muito letigioso. Eu saí sem nada, sem nada, zero. Tive que vender tudo, perdi a minha casa, fui para a casa dos meus pais. [...] Ninguém conhecia a Ana Duarte. Esta pessoa tirou-me o chão mas Deus está sempre do meu lado e consegui", confessou a cantora.