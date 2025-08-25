Com "Hit the Road", a Pepe Jeans volta a provar que o caminho é tão importante quanto o destino. O título ecoa inevitavelmente o clássico de Ray Charles, mas aqui o refrão ganha nova melodia. Não é “Jack” que segue viagem, é a própria Pepe Jeans que convida a arrancar para a estrada da moda com atitude e confiança.

Inspirada no espírito britânico que sempre marcou a marca, esta estação celebra o movimento, a liberdade e a descoberta. O guarda-roupa feminino aposta em tons de outono intensos — vermelhos arrojados, azuis profundos e castanhos terrosos — aplicados em casacos acolchoados, malhas e camisas que oscilam entre a energia urbana e o romantismo do campo.

As peças masculinas privilegiam texturas e referências retro como bombazina, padrões clássicos e logótipos de inspiração vintage que resultam numa proposta que revisita clássicos sem perder atualidade.

Como sempre, o denim continua a ser o coração da Pepe Jeans. Os modelos intemporais regressam com detalhes que homenageiam o legado da marca, ao mesmo tempo que surgem novas silhuetas que asseguram versatilidade e conforto. A coleção já se encontra disponível na loja online.

É precisamente essa fidelidade que atravessa os 50 anos de história da Pepe Jeans. Nascida em 1973 na icónica Portobello Road, em Londres, a marca foi moldada pela diversidade cultural da cidade e mantém-se ligada à música, à moda e ao espírito cosmopolita que a definiram desde o início. Meio século depois, o lema mantém-se: criar o denim mais entusiasmante do mundo.

"Hit the Road" é uma declaração de estilo e um convite a viver a estação com a mesma energia de uma canção que nunca sai da cabeça. E que aqui se traduz em moda pronta para qualquer caminho.