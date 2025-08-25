O velório do ator Luís Lucas decorre a partir das 17h30 desta segunda-feira, 25 de agosto, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral acontece na terça-feira de manhã, disse à agência Lusa fonte próxima do ator.

O funeral será precedido por uma missa, pelas 11h00, acrescentou a mesma fonte.

Luís Lucas, um dos fundadores da Comuna - Teatro de Pesquisa, morreu aos 73 anos, anunciou no domingo a Academia Portuguesa de Cinema, numa publicação na rede social Facebook.

"É com a maior tristeza que damos a notícia da partida do ator Luis Lucas, querido membro da Academia Portuguesa de Cinema", lia-se na nota.

A vida e carreira de Luís Lucas

Nascido em 16 de junho de 1952, em Lisboa, Luís Lucas contou com mais de quatro décadas de carreira, tendo passado pelo teatro, cinema e televisão.

A Academia Portuguesa de Cinema destacou o "legado" e a "marca indelével" deixados pelo ator no panorama artístico português, referindo ainda que será lembrado por colegas de profissão e público pela "sua generosidade, humor, a seriedade profissional e a capacidade de transitar, com igual excelência, entre o drama mais denso e a comédia mais leve".

Luís Lucas formou-se no Conservatório Nacional e foi um dos membros fundadores do grupo Comuna - Teatro de Pesquisa, tendo passado por diversas companhias de teatro como a Cornucópia, Cómicos, Teatro da Graça, entre outros.

"A sua versatilidade e rigor artístico marcaram várias gerações de atores e encenadores", realça a Academia Portuguesa de Cinema, sublinhando que desde jovem demonstrou "uma profunda paixão pelo palco".

Luís Lucas fez ainda trabalhos de dobragem e locução, tendo participado em inúmeros projetos de animação, séries e publicidade.

"Com a sua partida, desaparece um dos maiores intérpretes da nossa cena artística, mas permanece a memória de um trabalho ímpar que continuará a inspirar atores, realizadores e espetadores", remata a Academia Portuguesa de Cinema, na nota de pesar.

Já a Cinemateca Portuguesa, num comunicado divulgado hoje, escreveu: "Vimo-lo e ouvimo-lo de maneira transversal, assistimos às pontes que ousou construir entre vias alternativas do nosso cinema: Joaquim Leitão, Jorge Silva Melo, António-Pedro Vasconcelos, João Botelho, Eduardo Geada, João Mário Grilo, Rita Azevedo Gomes e Luís Filipe Rocha foram alguns dos realizadores que o dirigiram".

As homenagens dos colegas e amigos

Nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens ao ator. Gonçalo Diniz, Luísa Ortigoso, Maria Henrique, Patrícia Tavares, Marcantonio Del Carlo, Alexandra Lencastre, entre outros, fizeram questão de deixar palavras de apreço ao artista que morreu vítima de um enfarte no Hospital de Santa Marta em Lisboa, avançou o Público.