Katy Perry não estará 100% com a filha no dia do seu aniversário. A pequena Daisy Dove, fruto da relação terminada com Orlando Bloom, vai completar cinco anos a 26 de agosto e nesse mesmo dia a cantora vai marcar presença numa sessão judicial. Isto porque tem um processo em tribunal por causa de uma mansão. na área de Santa Barbara.

A data do julgamento coincide com o 5.º aniversário da menina, isto porque Katy Perry devia ter prestar o seu depoimento na quinta-feira, dia 21 de agosto, mas devido à agenda da digressão 'The Lifetimes', a disponibilidade fica limitada. E agora ficou marcado para o dia de anos da filha. Sabe-se ainda que a artista irá depor de forma virtual.

"Não gosto da estratégia da Sra. Hudson. Ela coloca-a sob um lado mau", disse o juiz Joseph Lipner, falando da cantora cujo nome de nascença é Katheryn Elizabeth Hudson.

Por sua vez, a equipa da artista reagiu: "Não houve nenhuma estratégia ou tática."

A People destaca que, até à data, os representantes de Katy Perry não se manifestaram.

O que está em causa neste caso judicial?

Katy Perry firmou um contrato em 2020 para comprar uma mansão em Montecito que foi construída na década de 1930 e que pertencia ao empresário Carl Westcott, pelo valor de 15 milhões de dólares, segundo os documentos judiciais a que a People teve acesso.

Carl Westcott, que foi diagnosticado com um distúrbio cerebral genético em 2015, mudou de ideias poucos dias depois. O fundador da 1-800-Flowers alegou que não estava bem mentalmente para assinar nenhum contrato vinculativo e que queria cancelar a venda.

Em maio de 2024, e depois de uma batalha judicial, Katy Perry conseguiu adquiriu a propriedade em Santa Barbara através da LLC DDoveB, como informou o Wall Street Journal, citando os registos do imóvel.

A imprensa internacional explica que em 2023 o juiz decidiu que Katy Perry era a legítima proprietária da mansão. Isto porque o juiz observou que Carl Westcott parecia "coerente, lúcido e racional". Mas a escritura da mansão foi oficialmente transferida para a cantora no ano passado.

Durante a batalha judicial, a artista pediu mais de cinco milhões de dólares por alegadamente ter perdido a possibilidade de arrendar a casa com o seu ex-noivo, Orlando Bloom.

De recordar que Katy Perry e Orlando Bloom estão separados desde o passado mês de junho, como confirmaram publicamente em julho. O ex-casal terminou o noivado depois de terem estado juntos durante nove anos.

Agora, a artista pede aproximadamente quatro milhões de dólares em indemnização depois de um especialista ter calculado o valor que Katy Perry poderia ter conseguido se tivesse alugado a casa. Esse valor está na casa dos 3,5 milhões de dólares. Tem ainda em cima da mesa o custo dos reparos e danos, que foram calculado em mais de um milhão e 300 mil dólares, isto porque alega que comprou a casa nas condições em que se encontrava em 2020 e que desde então houve falta de "manutenção". Assim sendo, ao todo, leva à indemnização de quatro milhões.

Esta propriedade tem um grande terreno, uma piscina, jacuzzi, uma casa de hóspedes com três quartos com vista para o oceano. A habitação principal conta com oito quartos e 11 casa de banho.

