3. Sinta-se bem consigo próprio

Melhore a sua autoestima. Valorize-se, primeiro que tudo e, só aí, é que os outros o conseguem valorizar. Você tem qualidades muito superiores àquilo que imagina. Faça uma lista de todas essas qualidades e gratifique-se por ser assim.

4. Tenha hábitos saudáveis

Faça uma alimentação saudável, pratique exercício físico e tenha um sono regular e descansado. Irá sentir-se logo melhor consigo próprio.

5. Obrigue-se a fazer atividades sociais

Às vezes não lhe apetece, mas assim que as tem fica a sentir-se melhor. Faça, pelo menos, uma vez por semana uma atividade da qual gosta. Pode, por exemplo, ir ter com os seus amigos; ir visitar um museu; ir ao cabeleireiro ou, simplesmente, ir ler um livro a uma biblioteca. Saia de casa, principalmente para fazer coisas de que gosta.

6. Pratique atividades em grupo

As pessoas que se sentem muito sozinhas têm uma tendência maior para ficarem mais sozinhas, se não contrariarem isso. Portanto, pratique atividades em grupo, nem que seja só uma vez por semana. Pode, por exemplo, ir para um ginásio; fazer aulas de zumba; fazer aulas de hidroginástica, enfim, o que mais gostar. Irá conhecer muitas pessoas e, quem sabe, fazer novos amigos.

7. Procure velhos amigos e hábitos

Era uma pessoa cheia de amigos há uns anos atrás? Mas, por circunstâncias da vida, separaram-se e nunca mais tiveram contacto? Aqui está uma boa altura para começar a falar novamente com eles. Ligue-lhes, procure-os e combine um café. Vai ver que se sentirá logo melhor, principalmente, porque recordará momentos em que foi feliz. Além disso, procure também fazer coisas que outrora fazia e que gostava muito. Se, por exemplo, há muitos anos ia ao cinema com os seus amigos e adorava, porque não fazê-lo agora?

8. Viva o presente

Não olhe para o passado, com uma atitude melancólica e triste. Pode ter tido bons ou maus momentos, mas tem de seguir em frente com isso. Eles fazem parte da sua vida, mas devem estar "arrumados no seu cérebro", pois estão sempre a surgir novos momentos que tem de aproveitar. Além disso, não pense muito no futuro. Claro que é importante estabelecer objetivos e metas reais, contudo não se massacre com isso. Viva um dia de cada vez e seja feliz todos os dias.

Os conselhos são de Mafalda Leitão, psicóloga na Clínica em Forma.