O set de 2615 peças permite que os fãs mergulhem na arte de Van Gogh e aprendam mais sobre a inspiração por detrás de um dos seus quadros mais admirados: Girassóis (1889). O set foi cuidadosamente desenhado para criar uma versão de tijolos 3D focada nas três tonalidades radiantes de amarelo e no célebre uso de luz e sombra do pintor. O novo produto apresenta os 16 girassóis do quadro com pétalas ajustáveis, uma moldura removível, uma placa com a assinatura de Van Gogh e um elemento de pendurar para expor.

Inspire-se em Van Gogh e crie uma obra-prima em LEGO Set LEGO Art Vincent van Gogh — Girassóis créditos: Divulgação

Imagine que é o pintor com uma tela em branco à frente. Inspirada em cores vibrantes, a obra de arte é construída adicionando camadas e camadas de pormenores até os LEGO Art Girassóis acabarem por ganhar vida. Enquanto trabalha, pode ouvir um podcast criado em conjunto com o Museu Van Gogh, com a participação de Nienke Bakker, Senior Curator, e do LEGO Designer Stijn Oom, disponível a 1 de março no site da empresa, no YouTube e no Spotify. O podcast aborda a colaboração entre o Grupo LEGO e o museu no processo de conceção do set e a história de como Vincent ficou conhecido como o pintor de girassóis.

"Recriar os Girassóis foi um sonho tornado realidade", partilha, em comunicado, o LEGO Designer Stijn Oom. "Colaborámos de perto com o Museu Van Gogh e os seus especialistas, mergulhando nos detalhes para criar meticulosamente uma versão 3D da obra de arte original", explica o designer. "Um dos aspetos mais desafiadores, mas cruciais, foi traduzir o efeito de empastamento para tijolos LEGO, preservando a composição assimétrica, mas equilibrada, da pintura".

Set LEGO Art Vincent van Gogh — Girassóis créditos: Divulgação

Réplicas de tijolos do quadro em tamanho real em exposição

Para comemorar o lançamento do produto no dia 1 de março, o Grupo LEGO criou duas réplicas de tijolos do quadro em tamanho real que estarão em exposição permanente na LEGO Store de Amesterdão e no Museu Van Gogh daí em diante.

Os fãs de LEGO em Amesterdão e Marselha poderão conhecer o LEGO Designer, Stijn Oom, e ter o set autografado nas LEGO Stores nos dias 1 e 2 de março, respetivamente.

Ao longo do ano, vão ser organizadas mais atividades divertidas em parceria com o Museu Van Gogh, em Amesterdão.

Set LEGO Art Vincent van Gogh — Girassóis Set LEGO Art Vincent van Gogh — Girassóis créditos: Divulgação

Uma instalação LEGO construída com tijolos vai estar em exposição no museu de junho a agosto de 2025 e mais tarde será acolhida na LEGO House Billund e LEGO World, Utrecht.

Para tornar esta experiência disponível para todos, vai ser criada uma visita virtual com curadoria do Museu Van Gogh, permitindo aos entusiastas de LEGO em todo o mundo desfrutar da instalação no conforto de casa.

O Museu Van Gogh em Amsterdão, conhecido por ter a maior coleção do mundo de obras de Van Gogh, orgulha-se de incluir a versão da pintura Girassóis entre os seus tesouros. Esta obra-prima, pintada por Vincent van Gogh em 1889 durante o tempo que passou em Arles, na França, captura a beleza vibrante e os detalhes intrincados dos girassóis que ele tão apaixonadamente retratou.

O set LEGO Art Vincent Van Gogh — Girassóis está disponível para pré-venda a 28 de janeiro de 2025, no site oficial da marca e na loja online do Museu Van Gogh e lojas LEGO. O Art Vincent Van Gogh — Girassóis estará disponível para compra a 1 de março de 2025, com PVP recomendado de 199,99 €.