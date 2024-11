Com 791 peças, o novo set propõe uma viagem pela história da Pop Arte e chega antes da celebração do 55.º aniversário da obra de arte original em 2025. A escultura LOVE é reconhecida em todo o mundo como um símbolo icónico com uma mensagem que transcende a cultura e - pela primeira vez - pode agora exibir uma réplica, em peças LEGO, na sua própria casa.

"Como profissional e entusiasta do design, há muito que admiro o trabalho de Robert Indiana. A sua linguagem artística tornou-se sinónimo de Pop Art e LOVE, nos seus vários formatos, representa-o como nenhum outro", disse Mani Zamani, Designer de LEGO Art. "Foi uma honra ajudar a dar vida a esta peça icónica e vibrante em força de tijolos LEGO, para decorar as casas dos fãs de Pop Art e LEGO."

Construa amor para durar e em família com o novo set LEGO Art Love créditos: Divulgação

O LEGO Art LOVE apresenta um design semelhante e cores vibrantes de vermelho, azul e verde, funcionando como uma peça perfeita para decorar aquela prateleira vazia, lareira ou mesa em qualquer divisão. Destinado a adultos, proporciona uma experiência de construção imersiva e atenta. O conjunto também vem com duas instruções de construção, permitindo aos adultos desfrutar da experiência social de construir o conjunto com alguém especial.

O conjunto LEGO Art LOVE está disponível para pré-encomenda desde a passada segunda-feira, dia 11 de novembro, nas lojas oficiais da marca e estará disponível para compra a partir de 1 de janeiro nas lojas LEGO e em retalhistas selecionados em todo o mundo.