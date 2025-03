No mês de abril, o interior da icónica Igreja dos Clérigos vai encher-se de cores e sons, numa ode à beleza e ao renascimento. O novo ciclo de concertos “Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera” pretende transportar o público numa viagem multissensorial pela essência da nova estação do ano. O primeiro concerto estreia no dia 3 de abril, às 21h30, e as sessões seguintes decorrem nos dias 4, 8, 9, 17, 18, 24 e 25 de abril.

“Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera” combina a interpretação ao vivo de temas que colhem inspiração na leveza da estação e no espírito pascal com uma projeção a 360º na arquitetura do monumento.

Neste novo ciclo imersivo, com um total de oito concertos, aos órgãos de tubos da Igreja dos Clérigos, ao violino e à voz junta-se, pela primeira vez, a interpretação de piano ao vivo. Juntos, darão vida a melodias como Arabesque (C. Debussy), Rejoice Greatly (G. F. Haendel) ou Alleluia (W. A. Mozart).

O ciclo Spiritus Vitae surge na sequência dos concertos multimédia “Clérigos Immersive Concert – Spiritus of Classical Music” e “Spiritus Natalis”, iniciativas desenvolvidas a partir do universo de Spiritus, o primeiro espetáculo imersivo da Igreja dos Clérigos, que em 2023 consagrou o monumento como “Local Mais Notável” do mundo pelos Remarkable Venue Awards.