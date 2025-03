“Após três anos de trabalho, a Associação da Calçada Portuguesa, com mais de 50 calceteiros, a colaboração de 8 municípios – Braga, Estremoz, Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto de Mós e Setúbal e o apoio de mais de 20 instituições nacionais públicas e privadas – concluiu o processo de candidatura à UNESCO, com o objetivo de preservar e promover esta arte, que corre o risco de extinção”, indica aquela entidade em comunicado.

A Associação da Calçada Portuguesa sublinha que “do longo do tempo, a calçada portuguesa consolidou-se não apenas como uma das principais referências culturais, identitárias e estéticas do território nacional – continente e ilhas – mas também como um elemento fundamental da paisagem urbana, contribuindo para a identidade do espaço, da história e da cultura portuguesas”.

A Associação empreendeu a preparação da candidatura da “’Arte e o Saber-fazer da Calçada Portuguesa a Património Cultural Imaterial da Humanidade’, com o intuito de valorizar o conhecimento, o saber-fazer e a mestria dos calceteiros e de outros artistas plásticos que têm transportado esta técnica ao longo dos anos”.

A calçada portuguesa encontra-se hoje espalhada por várias partes do mundo como marca cultural lusa, com especial presença no Brasil e em outros países com os quais Portugal mantém trocas culturais.

Ainda de acordo com a já citada associação “esta candidatura serve também como um apelo às entidades públicas, nacionais e locais, para que se comprometam com a preservação e promoção desta arte que deve ser assumida como um ativo estratégico para a afirmação de Portugal”.

A PORPAV - Associação da Calçada Portuguesa foi constituída, em 2017, por impulso da Câmara Municipal de Lisboa. Integra, para além da CML, a Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins (ASSIMAGRA), a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA,) o Grupo Português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, a Universidade de Lisboa e, desde 2020, a Câmara Municipal de Porto de Mós.