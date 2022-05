Porque filho de peixe sabe nadar em Setúbal nasceu o Peixoco

O Peixoco nasceu das mãos do jovem casal André Lucas, português, e Constance Bauer, francesa, que se conheceram em 2016, em Portugal e que decidiram dedicar-se ao setor da restauração, tendo passando por locais como o Tapisco e o Pesca até abrirem o seu próprio espaço, o Peixoco. Foi durante a pandemia que o projeto se materializou, com Constance a assumir a liderança da cozinha, e André da garrafeira, tendo a aposta e investimento recaído em Setúbal, uma zona em plena fase de crescimento, a caminho da costa alentejana. O nome do restaurante, Peixoco, nasce da junção das palavras “peixe” e “choco”, uma vez que, localizado em frente à doca de Setúbal, fazia todo o sentido criar e desenvolver um projeto relacionado com este produto tão emblemático na região.

O Peixoco apresenta uma decoração clean e acolhedora, onde se aposta em receitas tradicionalmente portuguesas, com um toque de modernidade. A carta do Peixoco, desenvolvida pela chef Constance, é composta por petiscos, como as Ostras do Sado ou a alface grelhada com ovas de truta, e por pratos principais, onde se destacam o Arroz negro de choco, a salsicha de peixes e o arroz de peixe.

Estão também disponíveis diferentes peixes e marisco diariamente, consoante a disponibilidade do produto e o que o mar oferece. Para degustar juntamente com estas criações gastronómicas, os acompanhamentos são também tratados como estrelas: das batatas na brasa ao ovo estrelado, passando pelos legumes grelhados, não faltam opções para alegrar o paladar. Esta dupla faz questão de tratar com igual cuidado e atenção a proteína e os acompanhamentos, fazendo os vegetais brilhar à mesa. Para terminar a refeição, há também um leque variado de sobremesas caseiras para saborear, como é o caso do pudim da Nani e, para os que gostam de opções mais saudáveis, o iogurte natural com laranja, arroz crocante e marshmallow, que vão sendo adaptadas consoante a estação do ano tal como todo o menu.

Constance e André adaptam a carta três vezes por ano, de acordo com os ingredientes da época, numa lógica de respeito pela sazonalidade e, por consequência, da qualidade. A par disto, trabalham diariamente com vista ao mínimo desperdício possível, desenvolvendo novos pratos e criando soluções que permitam aproveitar ao máximo todos os produtos utilizados no Peixoco.

Tal como o menu, também a carta de bebidas oferece opções variadas e cuidadosamente selecionadas. Os clientes podem optar, entre outras bebidas, por uma cerveja, um cocktail – como o vermute da casa –, uma das paixões de André, ou conhecer as diversas referências de vinhos portugueses de qualidade que André seleciona, incluindo vinhos naturais e biodinâmicos.

Peixoco Av. José Mourinho, n.º 28, Setúbal. Horário: quarta-feira a sábado das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30. Domingo, das 12h00 às 15h00. Encerra à segunda e terça-feira. Contactos: tel. 265 105 268; e-mail geral@peixoco.com

“O Peixoco é a concretização de um sonho, de inovar e deixar marca numa área pela qual nos apaixonamos. A escolha de Setúbal como local para investir neste projeto está a ser uma fantástica surpresa em termos de público e ainda somos privilegiados pelo acesso a ótimos produtos locais”, afirma Constance. “Queremos tornar o Peixoco um local de referência regional, mas também nacional”, reforça André.