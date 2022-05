Na cidade do Porto, podemos saborear um novo brunch assinado pelo chef Rui Paula

O KUG Flores (Kitchen and Urban Garden), que se assume como um gastro, wine & cocktail club, abre oficialmente portas a 13 de maio em plena baixa portuense, na Rua das Flores (n.º 135), e exibe uma carta desenhada pelo chef com duas estrelas Michelin no restaurante Casa de Chá da Boa Nova.

No brunch à la carta, vamos encontrar combinações inesperadas como, por exemplo, a mistura entre o Bao de costela teriaky com pepino yutaka, os Taquitos de atum, o Croque madame trufado, as Ostras com framboesa, o Ceviche de robalo ou os ovos Florentine e pinhão, que podem ser acompanhados de Banana bread com caramelo de tâmaras, Crumble morno de fruta ou até uma Bola de Berlim tiramisú, sempre com o vinho a copo.

OCA Hotels

O novo KUG Flores fica situado no antigo Pátio das Flores e é constituído por dois pisos. O rés do chão, composto por uma pequena esplanada de rua, uma loja de vinhos, um bar que serve cocktails e vinhos e um pátio interno. O quarto andar apresenta uma sala de jantar com capacidade para 55 lugares, um jardim urbano que permite acolher outras 55 pessoas e um miradouro onde está colocada a mesa presidencial que permite sentar grupos de dez comensais.

O KUG Flores conta ainda com a confeção de cocktails assinados por Pedro Fernandes e ainda uma oferta de 185 referências de vinho a copo, que permitem a degustação na presença de um sommelier que poderá igualmente auxiliar no processo de decisão dos vinhos para take away na loja.

OCA Hotels

A carta traz também uma seleção de pequenos produtores e vinhos de nicho, e ainda uma seleção da Sogrape, oferecendo vinhos de difícil acesso no mercado e colheitas antigas das referências em carta. “O KUG Flores é um regresso às minhas origens quando comecei a dar os primeiros passos nesta área. Neste espaço tenho agora a oportunidade de voltar a trabalhar com vinhos como eu gosto, oferecendo uma experiência única e customizada a quem nos visita” conta Tiago Oliveira, CEO da marca KUG e um intemporal aficionado por vinhos.

O brunch do KUG Flores decorre das 12h00 às 17h30 com duas opções à escolha do cliente: o brunch de menu fechado com um custo de 29 euros e o brunch à la carte onde o cliente pode construir a sua refeição.

As reservas podem ser efetuadas aqui ou pelo telefone 913 638 944.