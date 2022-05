O Il Basilico, casa de cozinha italiana no Funchal, Madeira, promete fazer as delícias dos amantes de pizza durante uma semana. Entre os dias 10 e 15 de maio, o restaurante vai promover uma carta especial com nove criações.

Além de sete novas criações com diferentes ingredientes e combinações, o destaque no Il Basilico vai para as pizzas coloridas: a Pizza Verde, Pizza Rosa e a Pizza Nera que têm na sua base espinafres, beterraba e carvão vegetal, ingredientes que dão cor e muito sabor.

Il Basilico Rua de Leichlingen, nº 7, Funchal Contactos: tel. 291 708 708; e-mail ilbasilico@portobay.pt

O Il Basilico é um restaurante de inspiração italiana, com um toque toscano. Serve almoços e jantares à carta, quer no interior, quer na acolhedora e solarenga esplanada de madeira junto aos jardins da promenade do Lido. Também disponibiliza take-away.