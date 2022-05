Frente ao mar, na Ericeira, há novos petiscos e cocktails

No La Barraque, a ideia é aproveitar o pôr do sol com petiscos, ou passar uma apetitosa tarde de domingo com vista para o mar. A nova carta do multifuncional espaço ao ar livre com intervenção artística de Bordalo II inclui tacos, fish and chips, falafel, quesadillas, saladas e waffles doces e salgados. A acompanhar, a extensa lista de cocktails assinada por Marco Dias faz pairing com os sabores arrojados e descontraídos: o Matchu Pisco tem Pisco 1615 com malagueta, Giffard Piment D’Espellete, shrub de pimento vermelho e água tónica; o Botanical junta J&B Botanico, fake lemon juice, Martini Bitter e pimenta rosa; e o La Mala Vida surpreende com Mezcal Ojo de Tigre jovem, Tequila Cazcabel Raposado e Manga.

A cada fim de semana, há um novo evento agendado para o espaço, desde cinema ao ar livre, workshops de cumbia, de tingimento natural, ou de bordado, o Volley Fun e o regresso do Seasalt Collective, a iniciativa aberta ao público que junta artesãos, música e petiscos no espaço ao ar livre do You and The Sea.

O La Barraque está aberto à Sextas e Sábado das 16h00 às 22h00, e ao Domingo das 15h00 às 21h00.

Já no Jangada, o chef André Rebelo traz novidades à mesa, onde o produto do mar tem sempre mais encanto, num ambiente descontraído e de celebração: o Octopastry (pastel de massa tenra com polvo e maionese de pimentos assados), os Punked eggs (ovos rotos com molho de francesinha e ventricina) e o Smells like bean spirit (hambúrguer de cogumelos e feijão-preto, pão brioche caseiro, maionese de alho e chips), já se instalaram na carta da Ericeira que recebeu ainda o Carré (carne de porco, batata-doce e verdes), e o Quack me up (magret de pato, arroz fumeiro, acelgas e pickle de beterraba).

créditos: You and The Sea

Nos pratos com sabor a mar, o Polvo panado, massa com tinta de choco e salada de espargos e o Sofishticated (corvina, batata-doce, mexilhão e bulhão pato) também são novidade, tal como o Flower Power (butter sauce, couve-flor e salada de grão) nos vegetarianos.

You and The Sea Rua das Silvas, nº2, Ericeira Contactos: tel. 261 243 370; e-mail info@youandthesea.pt

Nas pizzas há agora a Marinara, a Tahin e a Burrata e, nas sobremesas, passa também a haver a Very passionate (panacota de chocolate branco, crumble de sésamo e sopa de frutos vermelhos).