Para as “Sugestões do Chefe 2022”, o O restaurante El Olivo apresenta menus de almoço e/ou jantar, em dias previamente estipulados, que incluem o prato, uma sobremesa e um copo de vinho verde, com um preço promocional. Estes menus serão sempre diferentes e feitos mediante a escolha do chef residente e têm o valor de 30 euros, para duas pessoas.

Com esta iniciativa da AEB, que pretende divulgar a diversificada oferta gastronómica da região minhota, o Hotel Meliá Braga abre as portas não só aos seus hóspedes, mas também à população local e adjacente, bem como a novos visitantes que se desloquem à região.

Aqueles que usufruírem de uma refeição no Hotel Meliá Braga, ficam habilitados a um prémio ao partilhar a sua experiência gastronómica, através do hashtag #sugestõesdochef e podem votar para eleger o melhor menu deste roteiro aqui. O estabelecimento com mais votos será distinguido com o diploma de “Melhor menu – escolha dos consumidores”.