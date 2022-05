O brunch de domingo no Dolce By Wyndham Campo Real Lisboa poderá ser degustado num revigorante espaço ao ar livre, com música ao vivo e vista para o campo de golfe e serras do Socorro e Archeira. Aos domingos, a 30 minutos de Lisboa, na zona de Torres Vedras, este brunch afirma-se para toda a família com propostas à mesa que agradam a miúdos e graúdos.

A carta contempla sabores tradicionais da gastronomia portuguesa, como a seleção de carnes frias e os queijos. Destaque para os três pratos quentes confecionados pelo chef Rui Fernandes a cada domingo. Os pratos quentes principais alteram a cada semana para incluir os produtos da época, que se encontram disponíveis no mercado local. As bebidas são à discrição e incluem sumos ou refrigerantes, cerveja, vinho branco ou tinto, águas minerais, café e chá.

No que toca à sobremesa, as opções são variadas e incluem desde salada de fruta a mousse de três chocolates, cheesecake de frutos vermelhos e arroz doce cremoso.

O brunch decorre entre as 12h00 e as 16h00. Os adultos pagam 35 euros, com as crianças a pagarem 17,50 euros, dos sete aos 12 anos. O brunch é grátis até aos seis anos.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 261 960 900.