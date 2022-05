“Abrimos em plena pandemia, sem saber quanto tempo iríamos poder ter as portas abertas, mas felizmente nunca mais as fechámos. A pandemia foi acalmando e os lisboetas mostraram que entendiam e gostavam do nosso conceito ‘veramente italiano’, o que nos deixa muito contentes. Por isso, para assinalar este primeiro aniversário e agradecer toda a confiança, enriquecemos o nosso menu com novos sabores que - acredito - todos vão apreciar”, afirma Igor Penna, chef pizzaiolo e proprietário do espaço.

À tábua de queijos e enchidos italianos e às focaccias junta-se agora uma nova entrada de prosciutto di Parma DOP, mozzarella di bufala DOP e tomate (13,5 euros), mas também novas bruschettas, uma de abacate com um toque de ricotta (4,5 euros) e uma picante, com nduja, uma salsicha picante típica da região da Calábria, no sul de Itália (5 euros).

Pizzaria Veramente

Também nas saladas há novidades: uma salada Caprese (10 euros), a salada Primavera (15 euros), onde se destaca o prosciutto di Parma DOP e o pesto de pistacho e alcachofra, e a salada Cinque Terre (16 euros), uma homenagem à região italiana e que, a uma base de alface, junta mozzarella di bufala Campana DOP, tomate, vinagre balsâmico de Modena DOP e pesto genovese.

As pizzas de estilo napolitano continuam a dividir-se entre clássicas (com base de tomate e queijo) e brancas (com base de queijo), mas há seis novas combinações. À lista de clássicas, chegou a Marinara (8,9 euros) e a Napoli (10,8 euros), onde as anchovas dominam, mas também a Regina (13,4 euros), onde a rainha é a mozzarella di bufala Campana DOP, e a Simpatica (17,5 euros), onde à mozzarella di bufala se junta o presunto de Parma, entre outros ingredientes. E os fãs de sabores picantes vão certamente apreciar a Calabrese (15 euros), com enchidos. Já na lista de pizzas brancas, a novidade é a Firenze (13,5 euros), com mozzarella fior di latte, gorgonzola DOP, cebola e salame Firenze DOP. Além destas, no menu mantém-se ainda a Pizza Degli Amici, de estilo romano, retangular e feita para partilhar.

Pizzaria Veramente

A maior novidade do menu é a inclusão de panini, as típicas sandes italianas, servidas num pão estaladiço, com os mais diversos recheios. As variedades são cinco: com salame Firenze DOP e gorgonzola (Toscano, 9 euros), com presunto e mozzarella di bufala (Romagnolo, 11 euros), com legumes e pesto de alcachofra e pistacho (Vegetariano, 8 euros) e com salmão (Marittimo, 13,5 euros).

Há ainda uma opção que vai aquecer o palato dos mais aventureiros, com salame e linguiça picante (Inferno, 9,5 euros).

Para adoçar a refeição, há agora uma nova delícia que é também uma surpresa todos os dias. É o doce do dia, que pode ser uma mousse, um pudim, ou outro qualquer doce e que o cliente só conhecerá à mesa do restaurante (4 euros).

Veramente - Pizza & Vino Avenida D. Carlos I, nº 144, Lisboa Contactos: tel. 213 960 987

A carta de vinhos da pizzaria foi igualmente revista, com 24 vinhos das mais diversas regiões italianas e portuguesas. De Itália há também uma grande variedade de aperitivos, incluindo licores de fruta, como tangerina, limão.

e mirtilo. E seja para um copo ao fim do dia, ou um brinde a meio da tarde, entram na carta de bebidas os cocktails mais clássicos, como o mojito, a margarita ou a caipirinha, e uma série de sangrias, onde se destaca a sangria de limoncello, o conhecido licor de limão italiano.