No corre-corre do dia a dia sabe bem poder contar com um chef em casa

Uma refeição de chef, sem ter de sair do conforto de casa, é a proposta da “Honest Home Food”. O serviço tem como objetivo agilizar os dias mais atarefados, ajudar aqueles que não gostam de se aventurar na cozinha e incentivar quem procura mudar os seus hábitos alimentares.

A “Honest Home Food” traz seguimento ao caminho traçado por Ricardo Salsa ao longo de 20 anos de experiência adquirida em restaurantes, hotéis, iates privados e serviços de catering.

De acordo com os promotores da iniciativa, “existem três opções de serviço: a cozinha ao domicílio onde o chef vai a casa, confecionar refeições para o dia a dia das famílias dentro do menu proposto; a opção de um cozinheiro privado para almoços ou jantares; e ainda a opção de workshops”.

No serviço de cozinha ao domicílio o cliente escolhe as refeições que quer a partir do menu, a data e horário que mais lhe convém. O chef desloca-se ao local, cozinha as refeições, deixando posteriormente a cozinha impecável. Nesta opção, a Honest Home Food apresenta um menu mini composto por três pratos, cada um com cinco doses (ou seja, 15 doses individuais) e tem o valor de 75 euros; já o menu completo é constituído por cinco pratos, de cinco doses cada (ou seja, 25 doses individuais) e tem o valor de 115 euros.

De entre a variedade de pratos, o menu é composto por sopas como o Creme de curgete e hortelã ou o Creme de cogumelos e avelãs; pratos saudáveis inspirados na cozinha mediterrânea como o Salmão braseado em mel e mostarda, com esmagado de batata-doce, lima e coentros ou o Frango assado com alho, limão, alecrim com batata nova e tapenade. De destacar, também, os pratos vegetarianos como a Quinoa vermelha, beterraba caramelizada, uvas, gorgonzola e praliné de nozes ou os Cannellonis de cogumelos, espinafres e manjericão; e veganos como o Chilli con veggie ou o Mac’n’cheese de couve-flor. O menu inclui ainda pratos leves para o pequeno-almoço ou lanche como o Bolo de banana, canela e nozes ou o Pudim de chia, maracujá e coco.

No caso da opção de cozinheiro privado para almoços ou jantares, a Honest Home Food apresenta um menu de 45 euros por pessoa, que inclui uma entrada, um prato principal e uma sobremesa; já o menu de 65 euros por pessoa engloba duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa.

Para todos os que desejam aprender mais sobre a comida vegana e vegetariana, os workshops com o chef têm a duração de três horas e o valor de 40 euros por pessoa. Estes são momentos em que se exploram as iguarias da comida vegetariana e comida típica portuguesa vegan, bem como sopas (tradicionais e asiáticas), molhos, entradas e sobremesas.