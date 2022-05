A história do chef português Tiago de Lima Cruz é a primeira a integrar este projeto da Kitch, que dá assim a conhecer as influências, ingredientes e técnicas de culturas diferentes que chegam às nossas mesas e são reconhecidas como forma de construir ligações genuínas entre diferentes identidades e heranças.

Foi há mais de dez anos que Tiago de Lima Cruz iniciou o seu percurso como chef. Um movimento natural para alguém que transformou o seu amor por comer em gastronomia, mas que contou, pelo meio, com uma passagem pelo estudo em Finanças. Entre Portugal e Estados Unidos, atualmente faz parte do coletivo português New Kids on the Block (NKOTB), fundado em 2020 e que junta chefs de diferentes backgrounds e culturas. Adicionalmente, é no Musa da Bica e no Ordinário, com o chef Pedro Abril, que Tiago de Lima Cruz aplica toda a sua criatividade, partilhando agora neste projeto um pouco da sua história.

“Queremos estar ao lado dos restaurantes, não só nas suas lutas diárias, mas também em muitas outras que permitam que sejam valorizados, compreendidos e celebrados. Dentro e fora da Kitch. O projeto Blend é mais um passo nessa direção. São tantas as pessoas e histórias que encontramos e admiramos ao trabalhar todos os dias com restaurantes, que sentimos que podíamos ser capazes de criar um espaço para as dar a conhecer. E desde então, tem sido uma jornada de aprendizagem e de partilha que queremos levar a mais pessoas”, explica Filipa Corrêa Mendes, VP of Brand da Kitch.

Todas as histórias que integram o projeto Blend irão contar com uma peça editorial publicada no site da Kitch e partilhada nas redes sociais da marca. O foco é a pessoa, um chef, empreendedor, cozinheiro ou dono de um restaurante que partilha o seu percurso pessoal, processo criativo, motivações, influências e recordações, assim como a sua visão.

O projeto Blend conta com a consultoria de Mariama Injai, ativista, consultora D&I, CEO e fundadora da nobai.pt e também mentora da HeforShe, e fotografia de Pluma e Carline D’Almeida.