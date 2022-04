Se há coisa que podemos dizer que Lisboa tem é vistas que impressionam. As colinas, o rio Tejo, ruas e praças amplas são cartão de visita da cidade e no meio disto temos o Suba, o restaurante do Hotel Verride, ao lado do miradouro de Santa Catarina (mais um dos pontos de visita quase obrigatória da capital), vale a visita por vários motivos.

O primeiro é a sua localização. É nos últimos andares do hotel, virado para o rio Tejo, que conseguimos apreciar, não só a vista para o Tejo como também admirar toda a linha da frente rio que se estende por largos quilómetros.

O segundo são os pratos do Chef Fábio Alves, no Suba há dois anos, que confessa buscar a inspiração no dia a dia: seja a cozinhar um prato para a família, seja depois de provar algo da sua “terra” – Fábio Alves é transmontano, seja numa visita. “Gosto de ir até à Arrábida, é um sítio de onde trago sempre algumas ideias”, partilha com o SAPO Lifestyle. “É ver alguma coisa que me faz pensar 'eu consigo fazer dali um prato'”. Porque um prato faz-se por camadas e não se trata apenas de juntar ingredientes. Há um jogo de construção de sabores que podemos encontrar nos pratos do Chef. Amante da cozinha de fusão, não é difícil encontrar algum toque oriental nas suas propostas à mesa como nos já icónicos pratos de Lula, alcachofra e dashi de legumes invertido ou Cabrito de leite, arroz e couve kale.

Há agora novas opções da carta de primavera como o Lavagante, cevadinha, sapateira e yuso ou o Robalo, abóbora e jus de peixe e ouriço. Outras novidades são o Pombo Royal, salsifi e foi gras, a Presa, batata-doce fumada e bolhão pato jus, o Lombo de vitela maturado, milhos, queijo e trufa. O Tofu, alface cogolho e balsâmico ou a Pasta fresca de cogumelos, jus vegetal e miso são algumas das opções vegetarianas da carta.

O Chef Fábio Alves consegue ainda a proeza de juntar o lado de pastelaria e, trabalhando em equipa, nascem as ideias das sobremesas do Suba. Muitas delas começam na sua cabeça e ganham forma com a ajuda de todos. Uma delas é a já emblemática Esfera de chocolate banhada a ouro, favo de cacau e frutos vermelhos, que é uma das sobremesas mais apreciadas do restaurante. É como ir ao Pap’Açôrda e não pedir a mousse de chocolate. Mas se conseguir desviar-se deste caminho, poderá degustar a Falsa lima, ananás dos Açores e coco, o Tiramisú com ganache de chocolate e ruibardo ou a Tartelete de grão, morangos e sorvete de soja, entre outras opções.

O terceiro é o serviço. Podemos estar no melhor restaurante do mundo, mas se o atendimento não corresponder, não teremos vontade de voltar. E aqui, há a atenção esperada para com o cliente, sem ser de mais nem de menos. O suficiente para nos sentirmos bem recebidos, ao mesmo tempo que apreciamos os restantes elementos.

Opções para todos (vegetarianos incluídos)

Restaurante Suba Hotel Verride Palácio de Santa Catarina Rua de Santa Catarina, nº 1, Lisboa Contactos: tel. 211 573 055; e-mail info@verridesc.pt

Quem visitar o Suba tem à sua disposição diversas opções, podendo escolher entre o tradicional serviço à carta, o Menu Vegetariano de cinco pratos (55€ por pessoa, com opção de harmonização vínica por 45€), o Menu do Chef (80€ por pessoa, com pairing de vinhos disponível por 45€) que apresenta cinco experiências originais que são renovadas a cada quinze dias, sem repetir pratos, e a opção do Menu Executivo, disponível ao almoço de segunda a sexta-feira, diferente a cada semana, e que inclui duas opções de entrada, de prato principal e de sobremesa, além de couvert e café, por um valor de 30€, sem bebidas.

“O grande desafio é trazer clientes para um restaurante de hotel. Eu sempre trabalhei em restaurantes de hotel e a grande que sempre senti é mesmo essa porque não é muito normal as pessoas virem a este tipo de restaurantes. Os hóspedes acabam por comer cá, mas sendo um hotel de cidade o desafio é mesmo esse. Por isso se fez a aposta de separar o Suba do Verride e acho que isso está a funcionar", conclui o Chef Fábio Alves.