Para iniciar a refeição, são três as novas sugestões no Provincia no capítulo Antipasti & Insalata: o Camarão grelhado com molho tártaro (15,5 euros), a Burrata, abóbora e presunto de porco preto de Estremoz (14 euros) e a Salada de chicória vermelha, feijão-verde grelhado, rúcula, caju, parmesão e vinagrete de hortelã (9 euros), onde brilham os legumes da horta que o Grupo Non Basta mantém em parceria com a Semear.

Nas entradas, há uma dupla estreia e também um regresso há muito esperado. A opção perfeita para quem dá preferência aos vegetais, a Parmigiana de beringela e abóbora (13 euros), enquanto o Arroz nero, lula, camarão, aioli e salsa (18 euros) promete conquistar a mesa. De volta estão ainda os Gnocchi e rabo de boi (16 euros).

créditos: Grupo Non Basta

As novidades prolongam-se aos pratos principais, onde também há uma nova dupla pronta a ser descoberta. Para os amantes de carne, há que optar pelo Borrego grelhado com arroz de forno (17 euros), mas, se a preferência recair nos sabores do mar, o Peixe do dia e fregola sarda com molho de prosecco (15 euros) é o prato a escolher.

Na carta de sobremesas não há mexidas, o que significa que vai continuar a ser possível pedir todas as sobremesas mais aplaudidas do menu, como o Profiterole com creme de praliné de avelã, gelado de baunilha e chocolate quente (6 euros), a Tarte de noz e mel com pera caramelizada e caramelo salgado (6 euros), ou o Tiramisù (6 euros).

Provincia Avenida da República, nº 48B, Lisboa Contactos: tel. 210 999 604

No bar também há novos sabores a descobrir. O Provincia tem agora um ingrediente em destaque a cada mês com o qual são elaborados cocktails especiais — o do mês de abril é a manga com a qual foi criado um Spritz de manga e framboesa (9 euros).