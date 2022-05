O Wilson Café já nos habituou às suas receitas singulares, com lavas de chocolate, derrames de queijo e explosões de ovos. O crescimento de públicos alternativos, como vegetarianos, tem levado, segundo Bianca, proprietária do Wilson Café, à necessidade de repensar a carta: “os clientes perguntam cada vez mais se há opções vegetarianas na carta e ficam com pena quando o prato do amigo tem um aspeto delicioso, mas que inclui carne, por exemplo”. Foi desta forma que Bianca diz que surgiu a vontade de expandir a oferta com alternativas vegetais.

“A ideia do hambúrguer surgiu porque é dos pratos mais pedidos no Wilson, ao almoço e ao jantar, e acabamos por ver muitas vezes mesas de amigos repletas de hambúrgueres, mas com uma ou duas pessoas vegetarianas que têm de se cingir a algo diferente. Agora temos um hambúrguer vegetariano, mas que parece tradicional e a receção tem sido engraçada porque as pessoas às vezes ficam um pouco desconfiadas. O aspeto é igual e o sabor também”. O beyond burger é já uma tendência na Europa, mas por cá são ainda muito poucos os espaços que consideram esta opção na sua ementa. Trata-se de um plant based burger que se confeciona de forma semelhante ao hambúrguer e o seu sabor também.

Ao novo Hambúrguer Vegetariano (10 euros) juntam-se ainda os novos NuggetsVeg & Chips (6,5 euros), também vegetarianos, servidos com um delicioso molho agridoce e batata frita. E porque esta dupla imbatível está mesmo a pedir um brinde, o melhor mesmo é provar o Chá do Wilson (7 euros), o novo cocktail da casa que serve dois e que promete assentar igualmente bem às cinco da tarde.

Também a esplanada do Wilson, em plena Rua de Cândido dos Reis, encontra-se agora renovada e com mais lugares sentados para dar as boas-vindas às estações solarengas.

O Wilson Café está aberto de terça a quinta, entre as 10h00 e às 01h00, e de sexta a domingo, das 10h00 às 2h00.

Wilson Café Rua de Cândido dos Reis, nº 73, Porto

O Wilson Café abriu as suas portas em outubro de 2020, na Baixa do Porto, e foi fundado por Wilson e Bianca, ambos proprietários do Negra Café e do W Black Bar. Com uma decoração vintage e que alude à música pop, o Wilson Café é um espaço cool que apresenta uma carta inspirada no brunch americano, com porções plus size de panquecas, milkshakes, hambúrgueres e bolos.