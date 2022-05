Chegou uma nova forma de desfrutar de uma cerveja de barril bem fresca, como aquelas que se bebem no Ramiro, mas agora em casa. O novo serviço, de olhos postos na sustentabilidade, disponibilizado pela Cervejaria Ramiro, permite fazer o enchimento de cerveja numa garrafa que poderá ser adquirida naquele espaço de restauração.

O enchimento de garrafa reutilizável já está disponível para todas as entregas take away e permite aos clientes optarem pela sua imperial de eleição: branca, preta ou até mesmo “mista”, metade branca e outra tanta preta. Depois da primeira encomenda, a garrafa está pronta a ser reutilizada nos pedidos subsequentes.

“Este é um investimento alinhado com a missão da Cervejaria Ramiro, mais um passo na redução do seu impacto ambiental”, afirma Pedro Gonçalves, Gerente da Cervejaria Ramiro.

A Cervejaria Ramiro nasceu em 1956, pela mão do pai do Sr. Ramiro como sendo uma pequena “casa de pasto”. Com o decorrer dos anos o Sr. Ramiro, tendo um papel fundamental dentro do negócio, foi lentamente introduzindo o marisco. Este conceito despertou grande interesse levando à criação de uma cervejaria/marisqueira. Juntamente com a sua mulher ampliaram e modernizaram o espaço focalizando-se unicamente no conceito de marisqueira.