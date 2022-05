O menu exclusivamente desenvolvido com pratos de bacalhau compõe-se de sete propostas, num percurso que alude a pratos de diferentes proveniencias nacionais. Desta forma, a refeição arranca com Sopa alentejana de bacalhau com feijão e poejos (12 euros) e Tiborna de bacalhau no pão com tomate, azeitonas e ovo escalfado (18 euros).

Findas as entradas, no que respeita a pratos principais, o chef António Boia sugere Bacalhau Confitado em azeite virgem sobre açorda de ovas (36 euros), Bacalhau assado com broa e amêijoas sobre migas de batata-doce (39 euros) e Bacalhau à Brás com camarão (33 euros). Ainda nos pratos de resistência, sublinhe-se o Folhado de bacalhau com espinafres (32 euros) e os Filetes de bacalhau frito com arroz de feijão (32 euros).

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



Os pratos que compõem o menu especial desta semana temática estão disponíveis ao almoço e ao jantar, até 24 de maio, entre as 12h00 e as 24h00, e as reservas podem ser realizadas por telefone 219 369 900 ou por e-mail bookatable@jncquoiavenida.com