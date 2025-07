Dias depois da morte de Ozzy Osbourne, a imprensa internacional avança com as informações sobre o último adeus ao vocalista dos Black Sabbath.

Sabe-se que na quarta-feira, dia 30 de julho, o corpo do artista vai ser levado para a sua cidade natal, Birmingham, estando marcada uma procissão que irá percorrer a Broad Street a partir das 13h (hora local).

Esta é a oportunidade de os fãs poderem despedir-se do músico, isto antes de decorrer o funeral privado. Assim, a família irá presenciar as homenagens que lhe vão ser feitas e todo o carinho demonstrado pelos fãs.

O cortejo será acompanhado por música ao vivo que ficará a cargo de uma banda composta por músicos da Bostin' Brass. Há várias ruas que vão ser fechadas em Birmingham, incluindo a Broad Street, que ficará fechada a partir das 7h (hora local).

De acordo com o Independent, o conselho de Birmingham partilhou que trabalhou "rapidamente" na coordenação da despedida de Ozzy Osbourne em conjunto com a família do artista, que financiou todos os custos associados.

"Ozzy era mais do que uma lenda da música - ele era um filho de Birmingham", disse o vereador Zafar Iqbal num comunicado. Ao referir ao concerto Back to the Beginning no Villa Park, em Birmingham, no início do mês, o último espetáculo do artista, acrescentou: "Era importante para a cidade que apoiássemos uma homenagem adequada e digna antes do funeral privado para a família."

"Sabemos o quanto este momento significará para os seus fãs. Temos orgulho de realizá-lo aqui com a sua amorosa família, no lugar onde tudo começou, e somos gratos por eles se terem, generosamente, oferecido para financiar a realização deste momento e apoiar a cidade, que está lhe a dar a despedida que ele merece", pode ainda ler-se na nota.

Ozzy Osbourne, recorde-se, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, nomeadamente depois de ter sido diagnosticado com Parkinson, em 2019. Esta é uma doença degenerativa crónica do sistema nervoso central que afeta a coordenação motora.

John Michael 'Ozzy' Osbourne nasceu a 3 de dezembro de 1948, em Aston, Birmingham, no Reino Unido, numa família operária. Era casado com Sharon Osbourne, desde 1982, e juntos tinham três filhos, Aimee, Kelly e Jack.

Anteriormente, o artista esteve casado com Thelma Riley, entre 1971 e 1982. Em comum o ex-casal tinha três filhos, Louis e Jessica Osbourne e Elliot Kingsley (este último é adotado).

