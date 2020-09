A importância da fruta na lancheira diária

A fruta é rica em água, fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, além disso é um alimento pouco calórico, o que torna a fruta num alimento de excelência para fazer parte de um lanche ou snack.

Sempre que possível deve ser consumida fruta fresca e fruta da época combinada com uma fonte de proteína (leite, queijo, iogurte, ovo etc.) ou com uma fonte de gordura (frutos secos, manteiga de amendoim, abacate etc.).

Vantagens de levar fruta para o lanche:

- Permite aumentar a variedade dos lanches;

- É uma opção prática e rápida de comer;

- Não exige grande esforço para preparar.

Ideias de snacks com fruta:

Pudim de chia com puré de fruta;

Um pacote de leite ou bebida vegetal não açucarados e uma peça de fruta;

Um iogurte natural com puré de fruta;

Uma bolinha de pão com queijo e uma peça de fruta;

Waffles ou panquecas de aveia com puré de fruta;

Uma peça de fruta com manteiga de amendoim;

Tortitas de milho com puré de fruta e frutos secos;

Uma peça de fruta com frutos secos e uma fatia de queijo.

Um artigo da nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida.