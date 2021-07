Embora ‘a linha’ possa não ser o foco, o facto é que as alterações na alimentação durante as férias são um problema, com ou sem pandemia. Nestes dias todos saltam refeições, cedem à tentação dos petiscos, por norma menos saudáveis, e dedicam-se menos à preparação da refeições. Por acreditarmos que as férias também são para isso.

Quem adota este comportamento depois não se poderá queixar se no final do verão tenha engordado muito mais do que o esperado, porque efetivamente não teve, ao longo destes meses, uma alimentação saudável. Até pode ter comido de forma mais equilibrada, mas não gastou a energia necessária para abater os quilinhos extra dos snacks do dia-a-dia ou daquele ótimo vinho do final de tarde.

Sabemos que os excessos alimentares vão acontecer no verão e a preocupação com a alimentação saudável deve, por isso, ser muito maior porque a tendência será engordar e, a longo prazo, será mais difícil eliminar as gorduras e ter um corpo saudável.

Setembro será um novo ciclo, mas a conjuntura poderá levar-nos todos para casa num ápice, por isso prepare-se. Não vai querer voltar ao ritmo menos saudável que tinha antes das férias até ao fim do ano, certo?

Quando regressar de férias, pese-se e, se estiver acima do que pretende, pense em menus com boas escolhas alimentares, evite o sedentarismo e, até poderá escolher um novo desporto para praticar a partir de setembro. Se mesmo assim, não resultar, peça ajuda a um profissional de saúde. As equipas clínicas estão diariamente na ‘luta’ contra a obesidade e o excesso de peso e apresentam soluções aos seus pacientes que os levem a comer melhor e que os ajude a chegar ao peso que desejam e a ter um corpo saudável. Engane-se quem ache que existe um truque ‘mágico’ para emagrecer ou uma dieta milagrosa. Pelo contrário, uma má dieta ou autogestão de suplementos, especialmente os de venda livre, podem ser adversos ao organismo.

O único segredo é a alteração do nosso estilo de vida. Facto: se comermos mal e não gastarmos energia, engordamos, se nos alimentarmos bem e fizermos exercício físico o resultado é o inverso. Consumir menos do que aquilo que gastamos é sinónimo que estamos a eliminar as nossas reservas de gordura. Mas, para isso, é necessário conhecer o nosso corpo e, isso só é possível, com ajuda de quem sabe. É possível optar por um tratamento de prescrição médica, como é o caso da PronoKal, no qual poderá ter uma dieta adaptada ao seu próprio corpo, sempre com um médico a seguir a sua evolução.

Um artigo da nutricionista Mariana Sofia Silva, especialista da PronoKal.