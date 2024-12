Jessica Athayde ainda parece ter muito para mostrar do grande dia que viveu com o marido Diogo Amaral.

No Tik Tok a atriz partilhou com os seguidores o processo de confecção do seu vestido de sonho, criado pelo Pureza Mello Breyner Atelier.

Desde o desenho, ao corte dos tecidos, às primeiras provas, Jessica mostra a equipa a trabalhar para que ela se sentisse especial no dia da festa do casamento, no passado dia 30 de novembro.

Nas imagens é ainda possível ver a confecção do casaco que a atriz usou.