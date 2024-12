Diogo Amaral fez uma nova publicação na sua página de Instagram onde brinca, mais uma vez, com a mulher Jessica Athayde.

O ator não ficou indiferente a um 'estudo' sobre "mulheres que casam com homens feios serem mais felizes", e não perdeu a oportunidade de se 'meter' com a companheira.

"Coitada da minha Célia", escreveu Diogo Amaral na referida publicação.

De recordar que os atores deram o nó pelo civil há quase duas semanas, mas a festa só se realizou no último fim de semana. Ambos são pais do pequeno Oliver, e Diogo Amaral tem ainda o filho Mateus, fruto da anterior relação com Vera Kolodzig.

© Instagram