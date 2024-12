O casamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral foi uma autêntica festa de arromba e deixou todos os fãs em êxtase. Agora, o casal prepara-se para ir de Lua de Mel e o destino já foi escolhido: Maldivas.

A revelação foi feita pelo apresentador Adriano Silva Martins no programa 'V+ Fama' de 9 de dezembro.

"Maldivas! Esse será o destino da Lua de Mel de Diogo Amaral e Jessica Athayde. Mas não vão sozinhos", rematou.

"Os pequenos lá de casa, Mateus e Oliver, também rumarão ao paraíso já no próximo dia 13 de dezembro. Mas que sonho, Guilherme", prosseguiu dirigindo-se ao filho de José Castelo Branco, comentador assíduo do programa.

Guilherme Castelo Branco, por sua vez, mostrou a sua clara opinião sobre levar os filhos para a viagem romântica.

"O destino acho que realmente é de sonho. Agora, fazer uma Lua de Mel com os filhos, acho que não é para todos", começou por afirmar. "Supostamente estamos em Lua de Mel, estamos a festejar o casamento e, à partida, será para fazer umas coisas mais picantes... tanto que com os filhos não sei se será tão fácil", rematou suscitando o riso no estúdio.

Por sua vez, António Leal e Silva acrescentou: "A mim sempre me disseram: 'Casais que levam os filhos para a Lua de Mel, é porque a mulher tem sempre dor de cabeça e não quer levar os comprimidos'. Acho que filhos não são para se levar para a Lua de Mel. Não é, de todo, uma boa ideia".

Recorde-se que Jessica Athayde e Diogo Amaral celebraram o seu casamento no dia 30 de novembro, contando com várias figuras públicas na festa.

