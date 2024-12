Diogo Amaral e Jessica Athayde tiveram uma épica festa de casamento, no passado dia 30 de novembro, em Lisboa.

Nas redes sociais os atores fizeram questão de partilhar todos os detalhes com os seguidores, que gostam de ir acompanhando este casal.

Mas Diogo revelou algo inédito, esta quinta-feira, 12 de dezembro.

Numa galeria com várias fotos onde mostra acontecimentos dos últimos dias, o ator partilhou um dos presentes de casamento que recebeu: uma ilustração dos 'Célios' com um detalhe inusitado. É que, na imagem, Diogo e Jessica aparecem com o dedo do meio levantado.



© Instagram - Diogo Amaral

