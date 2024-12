Rita Ferro Rodrigues foi mais uma figura pública que aproveitou a 'véspera' da Véspera de Natal para escrever algumas palavras simbólicas na sua página de Instagram.

A apresentadora partilhou duas imagens do presépio que tem em sua casa e acompanhou-as com um longo desabafo.

"Não sou católica, não sou batizada, mas em minha casa e nas casas dos Natais da minha infância sempre existiu um presépio e uma vela a iluminá-lo", começou por escrever.

"Uma representação da família, de todas as famílias, de todos os credos e cores, de todas as culturas, uma família que pode ter um pai e uma mãe, duas mães, dois pais, e pode ter muitas ausências dolorosas. Uma família que, ao contrário da minha, pode ser apenas uma pessoa, uma pessoa em profunda solidão e sofrimento. São muitas as pessoas sós", refletiu.

"Neste Natal ando a tentar contrariar a tristeza de constatar que tanta gente que estudou a palavra de Jesus se esqueceu que também ele foi refugiado e migrante, procurou uma vida melhor, protegeu os marginalizados, os mais pobres, abraçou os desprotegidos. O que diria Jesus daqueles que defendem "fechar fronteiras" a quem procura fugir da guerra e da tragédia?"

Depois de se debater com o que Jesus pensaria sobre algumas das situações mais atrozes que acontecem no mundo, Rita Ferro Rodrigues prosseguiu: "Se Jesus é amor, deve andar muito zangado com o que observa por estes dias pelo mundo. A minha vela continuará acesa cá em casa por todos os que sofrem, acreditando - mesmo no meio da tristeza - que o amor e a bondade vencerão".

Por fim, deixou estas palavras: "Não fechem os vossos corações, por favor. Não se deixem contaminar pelo ódio. Resistam e sejam a voz de quem não tem. Feliz Natal".

